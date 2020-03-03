Обговорювана відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука може бути пов'язана з ситуацією в ПАТ "Центренерго".

"Є версія, що це загострення і бажання змінити Гончарука сталося після того, як Гончарук поміняв керівництво "Центренерго", – розповів в ефірі ObozTV колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За словами Омеляна, зміна менеджменту держкомпанії "викликала нервову реакцію окремих українських олігархів".

"Було поставлено питання руба, і президент це підтримав, що Гончарук буде звільнений. Чи правдива ця версія – все ще йдуть дискусії. Але цілком імовірна", – зазначив він.

При цьому Омелян звернув увагу, що якби в уряду Гончарука були "яскраві успіхи" і підтримка суспільства, то подібної ситуації могло не виникнути.

"По-перше, тоді би у нього рейтинг довіри був не 6%, а щонайменше 30-40%, а то й більше. А по-друге, його переговорна позиція була би набагато сильнішою", – пояснив ексчиновник.

Очікується, що відставка Гончарука може бути розглянута на засіданні Ради 4 березня facebook.com/KabminUA

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємство "Центренерго" входить до сфери бізнес-інтересів мільярдера Ігоря Коломойського.

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