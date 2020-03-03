Обговорювана відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука може бути пов'язана з ситуацією в ПАТ "Центренерго".
"Є версія, що це загострення і бажання змінити Гончарука сталося після того, як Гончарук поміняв керівництво "Центренерго", – розповів в ефірі ObozTV колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
За словами Омеляна, зміна менеджменту держкомпанії "викликала нервову реакцію окремих українських олігархів".
"Було поставлено питання руба, і президент це підтримав, що Гончарук буде звільнений. Чи правдива ця версія – все ще йдуть дискусії. Але цілком імовірна", – зазначив він.
При цьому Омелян звернув увагу, що якби в уряду Гончарука були "яскраві успіхи" і підтримка суспільства, то подібної ситуації могло не виникнути.
"По-перше, тоді би у нього рейтинг довіри був не 6%, а щонайменше 30-40%, а то й більше. А по-друге, його переговорна позиція була би набагато сильнішою", – пояснив ексчиновник.
Очікується, що відставка Гончарука може бути розглянута на засіданні Ради 4 березня
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Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємство "Центренерго" входить до сфери бізнес-інтересів мільярдера Ігоря Коломойського.
Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.
За інформацією видання "Дзеркало тижня", 28 лютого Олексія Гончарука викликали до президента Володимира Зеленського, де глава Кабміну мав пояснити рішення про зміну керівництва держкомпанії.
Як повідомили джерела OBOZREVATEL, з великою часткою ймовірності Олексій Гончарук піде у відставку вже 4 березня. Частина його Кабінету міністрів буде переформатована, а приблизно половину міністрів звільнять.
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