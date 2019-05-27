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Оголосити дефолт: українці оцінили звернення Коломойського до Зеленського

4.2тЧитати матеріал російською

Більшість українців виступили проти оголошення в державі дефолту.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 32 тисячі читачів. З таким закликом до президента Володимира Зеленського звернувся олігарх Ігор Коломойський.

61% опитаних вважають, що такий крок зашкодить Україні та вона втратить довіру міжнародних кредиторів.

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Водночас 16% опитаних вважають, що дефолт піде державі на користь. "Борги нам пробачать і заживемо", – вважають вони.

Решта ж респондентів не висловили конкретну позицію з цього питання.

Оголосити дефолт: українці оцінили звернення Коломойського до Зеленського

Раніше OBOZREVATEL розібрався, чим Україні загрожує дефолт. Так, країна ризикує на три роки втратити доступ до інвестицій, при цьому курс долара може злетіти як мінімум до 40 грн, а економіка країни почне падати.

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Тема
опитування Обозревателя
Особи
Ігор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
дефолт
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
на дефолті виграють ті, хто розпилював на реформи цільові кошти. ☝ з початку аудит 👁, бо дефолт буде леше в корупціонерів ⚖
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Долдонов Челдон
Долдонов Челдон
Хотите зажить запанувать? Что с дефолтом, что без - без помощи России не обойтись. Коломойский прав, но если только с Россией. Если самостоятельно, то - пустое дело. Американский МВФ денег всё-равно не даст.
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Grich Lara
Grich Lara
От 16% заживуть після дефолту,не знаєш чи плакати,чи сміятись, бо якщо від кількості населення відняти дітей,то ці 16% не така вже й мала кількість
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