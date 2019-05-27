Оголосити дефолт: українці оцінили звернення Коломойського до Зеленського

Більшість українців виступили проти оголошення в державі дефолту.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 32 тисячі читачів. З таким закликом до президента Володимира Зеленського звернувся олігарх Ігор Коломойський.

61% опитаних вважають, що такий крок зашкодить Україні та вона втратить довіру міжнародних кредиторів.

Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт obozrevatel

Водночас 16% опитаних вважають, що дефолт піде державі на користь. "Борги нам пробачать і заживемо", – вважають вони.

Решта ж респондентів не висловили конкретну позицію з цього питання.

Раніше OBOZREVATEL розібрався, чим Україні загрожує дефолт. Так, країна ризикує на три роки втратити доступ до інвестицій, при цьому курс долара може злетіти як мінімум до 40 грн, а економіка країни почне падати.

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