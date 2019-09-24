Головна Новини
24 вересня • оновлено в 09:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Одночасно для всіх": у Зеленського озвучили важливий нюанс щодо запуску ринку землі

321 Читати матеріал російською

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що покупку землі потрібно дозволити одночасно для фізичних і юридичних осіб.

Він вважає, що ринок землі не потрібно впроваджувати поетапно, щоб підтримати власника землі і дати можливість малому фермеру її купити, передають "Факти".

"Якщо ми накладаємо обмеження, то можемо допомогти українцеві, який буде купувати землю, але ми шкодимо власнику землі", – повідомив Милованов.

Новини
Гончарук сказав, коли в Україні почнуть продавати землю

Міністр підкреслив, що одночасне запровадження ринку землі для фізичних і юридичних осіб обумовлено тим, що потрібно підняти ціну, але також дати дотацію тим, хто буде створювати маленькі ферми.

Ринок землі не потрібно впроваджувати поетапно, щоб підтримати власника землі і дати можливість малому фермеру її купити

Ринок землі не потрібно впроваджувати поетапно, щоб підтримати власника землі і дати можливість малому фермеру її купити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
мораторій на землю ринок землі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel