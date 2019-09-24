"Одночасно для всіх": у Зеленського озвучили важливий нюанс щодо запуску ринку землі

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що покупку землі потрібно дозволити одночасно для фізичних і юридичних осіб.

Він вважає, що ринок землі не потрібно впроваджувати поетапно, щоб підтримати власника землі і дати можливість малому фермеру її купити, передають "Факти".

"Якщо ми накладаємо обмеження, то можемо допомогти українцеві, який буде купувати землю, але ми шкодимо власнику землі", – повідомив Милованов.

Міністр підкреслив, що одночасне запровадження ринку землі для фізичних і юридичних осіб обумовлено тим, що потрібно підняти ціну, але також дати дотацію тим, хто буде створювати маленькі ферми.

Ринок землі не потрібно впроваджувати поетапно, щоб підтримати власника землі і дати можливість малому фермеру її купити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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