Одна з країн ЄС різко скоротила імпорт газу з Росії: що трапилося

Польща за підсумками першого кварталу 2019 року більш ніж на 1 млрд кубометрів скоротила імпорт газу з Російської Федерації.

Зокрема за відповідний період Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд кубометрів газу, повідомляє ТVP.

За даними польської державної нафтогазової компанії PGNiG, це майже на 1,2 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли було імпортовано 2,98 млрд кубометрів газу.

Всього за підсумками першого кварталу поточного року Польща імпортувала 3,67 млрд кубометрів газу. З цієї цифри більш ніж 0,7 млрд кубометрів є поставками скрапленого газу LNG.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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