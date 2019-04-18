Одна з країн ЄС різко скоротила імпорт газу з Росії: що трапилося

Польща за підсумками першого кварталу 2019 року більш ніж на 1 млрд кубометрів скоротила імпорт газу з Російської Федерації.
Зокрема за відповідний період Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд кубометрів газу, повідомляє ТVP.
За даними польської державної нафтогазової компанії PGNiG, це майже на 1,2 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли було імпортовано 2,98 млрд кубометрів газу.
Всього за підсумками першого кварталу поточного року Польща імпортувала 3,67 млрд кубометрів газу. З цієї цифри більш ніж 0,7 млрд кубометрів є поставками скрапленого газу LNG.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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