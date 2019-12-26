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26 грудня • оновлено в 17:07
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Одна з ключових реформ: Україна майже завершила поділ "Нафтогазу"

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"Оператор ГТС України" отримав ліцензію на транспортування газу з 1 січня 2020 року.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, таким чином процедура анбандлінгу майже завершена.

"Відтепер Україна має незалежного оператора ГТС, який буде повністю відокремлений від НАК "Нафтогаз". НКРЕКП остаточно сертифікувала оператора газотранспортної системи відповідно до вимог Третього енергопакету ЄС. "Оператор ГТС України" отримав ліцензію на транспортування газу з 1 січня 2020 року", – сказано в повідомленні.

Анбандлінг "Нафтогазу"

Анбандлінг "Нафтогазу"

Як зазначив глава уряду, це одна з ключових для України реформ і вона вже успішно реалізована.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 2359-1 про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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