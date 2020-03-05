Одеська митниця отримала нового керівника

Призначено нового начальника Одеської митниці Держмитслужби. Ним став Михайло Грібанов. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив засновник Антикорупційної спільноти України Роман Лаврів.

Михайло Грібанов

"Всі розганяють новину про призначення Грібанова на посаду начальника Одеської митниці Держмитслужби, а де всі ті, що поважали і шанували Євгенія Кодіса (очільник Одеської митниці до лютого 2020 року – Ред.)? Ті, що на протязі 3-х місяців "виливали тони" слів похвали йому? Де? Ніхто навіть не подякував йому за те, що не дав пропасти Одеській митниці, а останній місяць виконав план поповнення бюджету! Дякую, пане Євгене, за пророблений титанічний труд!", - написав Лаврів.

Євгеній Кодіс

Пост Романа Лавріва

Він також виклав накази за підписом голови Держмитслужби Максима Нефьодова щодо кадрових змін на Одеській митниці.

Під керівництвом Євгена Кодіса впродовж січня-лютого 2020 року Одеською митницею Держмитслужби до правоохоронних органів було направлено 13 протоколів про протиправні діяння, зокрема, щодо перевезення набоїв до вогнепальної зброї, монет, канабісу, героїну та прекусорів у розчині та таблетках – тоді як за аналогічний період 2019 року митники передали всього 5 таких повідомлень.

Загалом за 2020 рік на Одеській митниці було складено 316 протоколів щодо порушення митних правил на загальну суму 19 млн. 364 тис.грн. За 47 протоколами було вилучено предметів правопорушень на суму близько 4,5 млн грн., вартість вилучених за 50% протоколів предметів наразі визначається (у 2019 році було складено 43 протоколи на загальну суму 12,6 млн грн).

Крім того, загальна сума складених протоколів про порушення митних правил у 2020 році на 15 мільйонів гривень перевищує відповідний показник 2019 року.

При цьому, попри те, що індикативний показник доходів по загальному фонду на лютий 2020 року для Одеської митниці Держмитслужби було збільшено на 14,8% порівняно з попереднім роком (при збільшенні на 4,7% для інших митниць), одеські митники під керівництвом Євгена Кодіса у лютому змогли виконати план по надходженнях. А у грудні 2019-січні 2020-го Одеська митниця забезпечила перерахування до державного бюджету 255 млн доларів – при 36 млн доларів за аналогічний попередній період. Ця сума еквівалентна 185 мінімальним зарплатам або 460 тисяч мінімальних пенсій.

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