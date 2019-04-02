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Обважують і брешуть в очі: журналісти викрили нахабний обман на ринку Києва

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У Києві викрили тотальний обман покупців на популярних продуктових ринках. Продавці постійно обважують клієнтів, привласнюючи різницю собі в кишеню.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Гроші". "Агент" програми прикинувся бабусею, щоб розкрити обман на столичних ринках.

Спеціально запрошений актор Вадим перевтілився в пенсіонерку, аби провести ревізію на ринку. Йому наклали грим і переодягли, щоб сформувати образ. Після цього він вирушив на один зі столичних ринків і навмисне поводився неадекватно, намагаючись заплутати продавців.

Втім, перший продавець, якого на ринку вдалося перевірити, не обдурив "бабусю"-покупця. Водночас киянка Анна поскаржилася, що її обважують постійно.

"Приходжу і кажу, мовляв, зараз знову зваж і перерахуй, а вона: "Йди звідси", — передає вона розмову з одним із продавців на ринку.

Вона ж і підказала "бабусі", де є нечесні торговці. Нелегальний намет із продуктами біля дороги. Таких потрібно остерігатися найбільше, зазначають журналісти.

"Купуємо гриби на 20 грн. Вага — 550 грамів. Анна одразу йде перевіряти на "чесних" вагах — 480 грамів. На точці з наметом не додали майже 100 грамів. Уявіть, скільки продавець із намету може заробити за день", — йдеться в сюжеті.

Обважують і брешуть в очі: журналісти викрили нахабний обман на ринку Києва

Після цього до цієї ж продавчині підійшла "бабуся" і придбала 2 кілограми яблук. Пізніше, на перевірених вагах виявилося, що її обважили щонайменше на 260 грамів. Згодом "бабуся" підійшла до продавщиці й на контрольних вагах показала, що її обманули.

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Судячи з реакції продавщиці, вона не очікувала такого результату. Проте жінка і не стала приховувати свій обман, а влаштувала скандал навколо ситуації.

Обважують і брешуть в очі: журналісти викрили нахабний обман на ринку Києва

Як вдалося з'ясувати журналістам, продавець за допомогою харчової плівки і маніпуляцій із продуктами може ненадовго "зламати" ваги, що неуважний покупець і не помітить.

Журналісти дізналися: якщо заклеїти ваги харчовою плівкою і трохи протягнути по них пакет із продуктами, то лічильник ваги деякий час даватиме збої — спочатку покаже більшу вагу, ніж є насправді.

Обважують і брешуть в очі: журналісти викрили нахабний обман на ринку Києва

Контролюючі органи в Україні повинні проводити перевірку таких ваг, після чого продавець отримує спеціальний знак, який свідчить про успішне завершення контролю. Покупець у разі чого може зажадати у продавця такий знак.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як українцям захистити свої права в магазинах.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ринокпродуктиобманюють пенсіонерів
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