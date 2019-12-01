Обвалять Кримський міст? Окупанти похвалилися новою "перемогою"

Окупанти продали понад 80% квитків у перші поїзди, які підуть з Москви до Сімферополя і назад.

Загальна кількість місць у поїзді № 27/28 (Москва – Сімферополь – Москва) – 860, повідомляють "РИА Новости".

"На пасажирський поїзд № 27 сполученням Москва – Сімферополь на 24 грудня оформлено 694 пасажира, на 25 грудня – 741 пасажир", – заявили представники "Кримської залізниці".

Новини Окупанти розповіли про прорив із Кримським мостом

У напрямку із Сімферополя до Москви (№28) на перші потяги 26 і 27 грудня оформлено ще більше квитків – 748 і 809, відповідно.

Окупанти продали понад 80% квитків в перші поїзди, які підуть з Москви до Сімферополя "Кримський міст"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.

16 травня по ній запустили рух.

У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту в грудні 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги почався у вересні і проводиться в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!