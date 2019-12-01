Обвалять Кримський міст? Окупанти похвалилися новою "перемогою"

Окупанти продали понад 80% квитків у перші поїзди, які підуть з Москви до Сімферополя і назад.
Загальна кількість місць у поїзді № 27/28 (Москва – Сімферополь – Москва) – 860, повідомляють "РИА Новости".
"На пасажирський поїзд № 27 сполученням Москва – Сімферополь на 24 грудня оформлено 694 пасажира, на 25 грудня – 741 пасажир", – заявили представники "Кримської залізниці".
У напрямку із Сімферополя до Москви (№28) на перші потяги 26 і 27 грудня оформлено ще більше квитків – 748 і 809, відповідно.
Окупанти продали понад 80% квитків в перші поїзди, які підуть з Москви до Сімферополя
"Кримський міст"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.
16 травня по ній запустили рух.
У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту в грудні 2019 року.
Продаж квитків на ці потяги почався у вересні і проводиться в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.
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