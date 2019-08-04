Обвалився рейтинг Путіна: в Росії назріла серйозна проблема

У Росії через монополію олігархів на переробку сміття рекордно зросли протестні настрої громадян.

Як сказано в матеріалі Financial Times, через це рейтинг президента РФ Володимира Путіна опустився до найнижчого рівня за десятиліття, передає "ІноПреса".

Відзначається, що по всій Росії почастішали протести місцевих жителів проти будівництва сміттєпереробних заводів.

"З січня, коли набули чинності загальнонаціональні реформи по утилізації сміття, десятки тисяч людей по всій країні виступили проти заходів, які, як вони побоюються, приведуть до затоплення їхніх міст, забруднять навколишнє середовище і зроблять їхні будинки непридатними для життя", – сказано в матеріалі.

Володимир Путін

Відзначається, що Кремль посилено намагається модернізувати застарілу російську систему утилізації відходів, в якій переробляється менше 5%.

"Уряд націлений на те, щоб на поховання на звалища відправлялося менше відходів, і будувалися об'єкти для їхньої переробки або спалювання. На практиці, однак, підрядників мотивує оплата, яку вони отримують за утилізацію сміття за обсягом, а не за сортування сміття для переробки, що спонукає їх будувати звалища. Росія також ще не вжила заходів, згідно з якими людям, що живуть поруч з місцями нових звалищ, могли б виплачуватися компенсації або їх могли б переселяти", - зазначив декан факультету екології у Вищій школі економіки Москви Борис Моргунов.

"Нью-Йорк теж вивозить своє сміття, і вони платять (місцевим громадам. - Ред.) за його вивезення. У Росії цього не відбувається. Люди турбуються, коли поруч з їхнім будинком будується великий смітник. Вони виправдано турбуються про своє здоров'я", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський музичний критик Артемій Троїцький заявив, що рейтинг Путіна насправді становить 10% твердої підтримки людей, яких можна назвати бенефіціарами його режиму.

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