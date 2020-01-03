"Обвал виробництва": показники металургії в Україні стали одними з найгірших за всю історію

У грудні 2019 року металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України.

Оперативні дані у своєму Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Так, порівняно з показниками 2018 року, виробництво чавуна зменшилося на 12,97%, сталі – на 19,60%, прокату – на 20,52%.

Українська металургія 1News

Показники виробництва в українській металургії ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст назвав головні "прискорювачі" української економіки у 2019 році. Вони забезпечили зростання ВВП у третьому кварталі року на $7,38 млрд.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram