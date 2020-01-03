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3 січня • оновлено в 21:24
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"Обвал виробництва": показники металургії в Україні стали одними з найгірших за всю історію

2.1т
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У грудні 2019 року металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України.

Оперативні дані у своєму Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Так, порівняно з показниками 2018 року, виробництво чавуна зменшилося на 12,97%, сталі – на 19,60%, прокату – на 20,52%.

Українська металургія

Українська металургія

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Показники виробництва в українській металургії

Показники виробництва в українській металургії

ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст назвав головні "прискорювачі" української економіки у 2019 році. Вони забезпечили зростання ВВП у третьому кварталі року на $7,38 млрд.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вся сила усраинской нации в медных унитазах,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Судя как обоз дешёвые статейки с руки придумывает,завтра будет оправдание и сразу зрада и перемога.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв иайдан!сукс млять!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Фантомаск Разбушевальцман, я вас попрошу! "сукс млять" не все понимают))))
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