Обвал цін на нафту вже серйозно вдарив по бюджету Росії - Зубко

Обвал цін на нафту вже серйозно вдарив по економіці Росії, в бюджеті якої закладена "критична позначка" не нижче $47 за барель.

Бюджет РФ розраховувався із ціни $52 за барель, а в стрес-тесті було закладено $47 за барель, розповів в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"Це означає, що $47 в бюджеті Росії – найнижча вартість, за якою сьогодні можна продавати барель нафти, щоб забезпечити всі необхідні виплати. У тому числі, й витрати на війну в Україні та на війну в Сирії. Початок тиску не тільки на економіку, але і на бюджет РФ, вже відбувся", – пояснив Зубко.

Експерт нагадав, що Росія фактично спровокувала нафтову війну, коли вийшла з переговорів з ОПЕК+.

"Саудівська Аравія подивилася на те, що Росія не готова домовлятися про обсяги продажу... А під час падіння попиту кожен хоче підтримати свій кешфонд. Тобто, якщо я розраховував отримати 100 млрд, я хочу їх отримати. Але (для цього. – Ред.) мені вже треба продати більшу кількість нафти. Це означає боротьбу за ринки", – зазначив він.

На його думку, не виключено, що Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту в Європі до $30 за барель і навіть менше, причому зниження триватиме до травня.

"Але ми маємо розуміти, що росіяни стають більш агресивними, коли розуміють, що їх загнали в кут. Вони повинні шукати інші способи підвищення вартості нафти, а це означає підвищення агресії", – попередив Зубко.

Експерти попередили про високу ймовірність нового фінансової кризи в Росії ktovkurse.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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