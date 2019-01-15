''Обман усього світу'': Україна висунула серйозне звинувачення проти "Газпрому"

"Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом. Відповідна зустріч мала передувати другому раунду головних консультацій, запланованих на 21 січня.

"Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації щодо газу, намагаючись своєю безконтрольністю залякати Європу і нав’язати свої поняття замість цивілізованих правил", – повідомила заступник міністра закордонних справ із питань євроінтеграції Олена Зеркаль у Facebook.

За її словами, логіка російського газового монополіста проста – не звертати увагу ні на кого, будувати "Північний потік-2", не чекаючи остаточних дозволів, та ігнорувати своїх же партнерів.

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"Після цього можна і далі переконувати світ, що з "Газпромом" можна домовитись і будувати відносини на довірі, як це роблять німецькі політики. Вже неважливо – це безглузда наївність чи цинізм. Насправді це самообман і обман усього світу", – заявила Зеркаль.

Заступник голови МЗС підкреслила: єдине, що залишається робити – не давати "Газпрому" жодних винятків і поширювати норми ЄС на всі його проекти, особливо "Північний потік-2".

"Тим часом ми провели змістовні розмови з Європейською комісією щодо всіх суттєвих питань реформи ринку газу, виконання Угоди про Асоціацію, у тому числі оновленого Додатку XXVII, подальшої долі тристоронніх консультацій тощо. Працюємо далі і готуємось не лише до тристоронніх консультацій на політичному рівні, але й до всіх можливих сценаріїв розвитку подій", – резюмувала Зеркаль.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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