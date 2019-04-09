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Обігнали Росію: "заробітчани" перерахували в Україну рекордні суми

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Трудові мігранти за підсумками 2018 року перерахували в Україну 14 млрд доларів.

Таким чином, за минулий рік обсяги грошових переказів зросли на 19%, свідчать дані Світового банку.

У результаті Україна стала лідером за обсягами грошових переказів у регіоні, обігнавши Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і Росію.

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"Цей сплеск в Україні відображає переглянуту методологію оцінки вхідних грошових переказів, також, як і зростання попиту в сусідніх країнах на робочих-мігрантів", – відзначили представники міжнародної фінансової організації.

Всього в країни Європи і Центральної Азії у 2018 році надійшло 59 млрд доларів. Лідером серед одержувачів грошових переказів в усьому світі в минулому році стала Індія, куди перерахували 79 млрд доларів.

У першу п'ятірку також потрапили: Китай (67 млрд доларів), Мексика (36 млрд доларів), Філіппіни (34 млрд доларів) і Єгипет (29 млрд доларів).

Обігнали Росію: "заробітчани" перерахували в Україну рекордні суми

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздить до 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн людей (зокрема, дітей заробітчан).

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