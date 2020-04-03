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4 квітня • оновлено в 00:31
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"Обидва рішення погані": Арахамія висловився про кредит МВФ

1.4т
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Ні дефолт, ні кредит Міжнародного валютного фонду не є привабливими сценаріями для України.

Однак до першого в нашій країні точно ніхто не готовий, заявив в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

"РБК"

"Зараз ми, по суті, вживаємо якихось антикризових заходів. Звичайно, обидва рішення погані. Не можна сказати, що рішення знову йти просити в борг у МВФ, щоб збільшити боргові зобов'язання країни, ідеальне", – каже народний депутат.

Однак, порівнюючи стан української економіки зі станом хворого на коронавірус, нардеп стверджує, що програма МВФ для нашої країни все одно, що апарат ШВЛ для хворого.

"Можна відключити апарат ШВЛ і подивитися, що буде. Але до такого сценарію ніхто не готовий. Ті прихильники дефолту, з якими я спілкувався, доходять тільки до однієї точки – давайте не віддавати гроші і розрулювати проблему самим. Але ми її самі не розрулимо, тому що економіка сировинна, експорт сировинний, а сировинні ринки падають", – говорить Арахамія.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію COVID-19 світовій економіці загрожує рецесія, яка буде навіть сильнішою, ніж у 2009 році.

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Тема
транш МВФ
Особи
Давид Арахамія Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
МВФ дефолт
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