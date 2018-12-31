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''Обходиться дуже дорого'': у Росії вказали на серйозні проблеми з Кримським мостом

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Російській Федерації дуже дорого обходиться підтримка в окупованому Криму Керченського мосту в робочому стані.

"Зараз у Лондоні сидить команда проектувальників, семеро осіб, цілодобове чергування, моніторять, перевіряють, фіксують коливання", – заявив старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, тектоніка в районі Кримського мосту дуже складна – розломи, землетруси. У зв'язку з цим вчений зазначив, що майбутнього у мосту немає.

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"Нещодавно на мене вийшла жінка – проектувальник цього мосту. Розповіла, що постійно слухають всі мої зауваження з приводу мосту, і просить допомогти вирішити проблему з вібрацією... Я ось тій жінці пояснював, що це геологія, і нічого не вийде, а вона мені: "Ні, ми всі під міст ляжемо". Добре, лягайте, заради Бога. Буде, як і з попередніми мостами, їх же два було, один німці намагалися будувати. Ну, Бог любить трійцю, як то кажуть", – резюмував Медовар.

''Обходиться дуже дорого'': у Росії вказали на серйозні проблеми з Кримським мостом

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ньому запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою в процесі опускання на опори у воду впав один із залізничних прогонів Кримського мосту.

14 листопада у Криму під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини Криму
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дайте уже Медовару таблеток...мучается же старик.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Махов, где смеяться то,недоумок?
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Makc Махов
Makc Махов
Smekalov gey, вареники с дустом будешь? Приходи завтра! 🖕🏼😜😆😆😀😅😁🇷🇺
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
КАЦАП или РУССКИЙ, как его не назови – это недоразвитый ДЕБИЛ с синдромом ДАУНА (ТУПИК ЭВОЛЮЦИИ)… ОН почему-то считает, что все в этом мире ему должны. Должны понимать его написанный на коленке ворованный со всего мира руцкий язык, должны кормить его и беспрекословно делиться с ним своим имуществом. Сам же ОН ни хера работать не обязан … Все, кто с этим не согласен – для лишнехромосомного КАЦАПА - враг. ОН всегда, когда пишет текст длиннее пяти строк, обвиняет во всех своих бедах ( нищета, пьянство и свои тупые мозги ) то Украинцев, то Грузин, то ненавистных богатых Американцев. Почему? Да потому что, как считает этот холопский выпердыш , ему все должны. Мысль о том, что он неполноцен КАЦАПА угнетает. КАЦАПУ всенепременно нужно кому-либо поклонятся и ЛИЗАТЬ ЖОПУ, впрочем, как и любому недоразвитому психически больному (лишняя хромосома)… Как точно про вас написано, РУССКИЕ ДЕБИЛЫ - ДАУНЫ…
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7
2
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Всё верно. Украинцы и помогли, недоразвитым дебилам с синдромом Дауна, этот прекрасный современный инфраструктурный объект воплотить в реальность. Слава Украине! )))))))))))))))))))))))))))))))))
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
С новым годом , люди!
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