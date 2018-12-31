''Обходиться дуже дорого'': у Росії вказали на серйозні проблеми з Кримським мостом

Російській Федерації дуже дорого обходиться підтримка в окупованому Криму Керченського мосту в робочому стані.

"Зараз у Лондоні сидить команда проектувальників, семеро осіб, цілодобове чергування, моніторять, перевіряють, фіксують коливання", – заявив старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, тектоніка в районі Кримського мосту дуже складна – розломи, землетруси. У зв'язку з цим вчений зазначив, що майбутнього у мосту немає.

"Нещодавно на мене вийшла жінка – проектувальник цього мосту. Розповіла, що постійно слухають всі мої зауваження з приводу мосту, і просить допомогти вирішити проблему з вібрацією... Я ось тій жінці пояснював, що це геологія, і нічого не вийде, а вона мені: "Ні, ми всі під міст ляжемо". Добре, лягайте, заради Бога. Буде, як і з попередніми мостами, їх же два було, один німці намагалися будувати. Ну, Бог любить трійцю, як то кажуть", – резюмував Медовар.

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ньому запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою в процесі опускання на опори у воду впав один із залізничних прогонів Кримського мосту.

14 листопада у Криму під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.