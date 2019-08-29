Новим прем'єр-міністром призначено Гончарука: що про нього відомо

Верховна Рада України призначила на посаду прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Раніше його кандидатуру внесли в парламент.

"За" відповідне рішення проголосували 290 нардепів. "Проти" висловилися 27 парламентарів, 35 утрималися, 66 не голосували.

Під час голосування за його кандидатуру Гончарук зазначив, що в Україні до влади прийшло нове покоління.

Олексій Гончарук "Страна"

"Ви – наймолодший склад ВР. Ще один цікавий факт: у цьому складі рекордна кількість жінок. Це потрібно перенести і на уряд. Буде нелегко. Це і борги. Кожну третю гривню будемо витрачати на обслуговування боргів. Це і повністю розбита інфраструктура... У нас у жахливому стані домогосподарства... 50% тепла йде в повітря... У нас війна на сході. І у нас досі корупція... У новому уряді красти не будуть", – заявив новообраний прем'єр.

Серед своїх цілей він назвав:

1) дешеве кредитування

2) зниження кредитної ставки НБУ

3) укладення нової програми з Міжнародним валютним Фондом

4) очищення податкової від корупції

5) підняття прожиткового мінімуму

"Ми перестанемо дотувати неефективність. Президент поставив амбітне завдання. Давайте за 5-6 місяців зробимо все, що потрібно. Я згоден. Потрібно почистити податкову. Бізнес повинен почистити податкову. У нас чудовий менеджер і ми будемо його підтримувати", – підсумував Гончарук наприкінці виступу.

Прем'єр-міністр також назвав свої перші кроки на посаді:

- підготовка законопроектів, які вдосконалять питання оренди;

- кадрові питання і проведення чисток неефективних держчиновників;

- ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції та Державної служби з питань картографії та геодезії.

Олексій Гончарук Скріншот із онлайн-трансляції

Що відомо про нового прем'єр-міністра:

Олексій Гончарук – магістр права (навчався в Міжрегіональній академії управління персоналом). Працював молодшим юристом ТОВ "Городнянський завод продтоварів".

З 2005-го по 2008-й працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest, з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії. З 2008 року – арбітражний керуючий, засновник і керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, що спеціалізується на наданні юридичних послуг у сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості.

З 2009 року – голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам". Заступник генерального директора ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія".

На виборах до Верховної Ради в 2014-му балотувався від "Сили людей". Радник першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва. Голова третейського суду при "Союзі інвесторів України". З 2015-го по 2019-й – голова незалежної експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання (BRDO).

З 2019-го – заступник глави Офісу президента з економічних питань.

Чим запам'ятався Гончарук. Політик очолив Офіс ефективного регулювання. Це організація, яка фінансується ЄС. Вони працювали разом з органами влади різних рівнів, розробляли рішення і підтримували роботу "реформаторів у міністерствах". Самостійно Офіс нічого втілити в життя не міг, проте під керівництвом Гончарука взяв участь у:

скасуванні обов'язкових печаток на документах;

продажі надр через аукціони;

запуску малої приватизації;

створенні можливості оплачувати з мобільного рахунку невеликі покупки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутати Верховної Ради України IX скликання обрали спікером парламенту главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарія на засіданні 29 серпня.

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