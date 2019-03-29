Виплатять до 50 тисяч і дозволять не ходити на роботу: українців чекають важливі зміни

В Україні можуть створити фонд гарантування заробітних плат. Якщо підприємство раптом збанкрутувало, а його співробітники залишилися без зарплати — держава візьме на себе частину виплат.

Ще одне нововведення — на рівні закону дозволити людям ігнорувати свою роботу в тому випадку, якщо роботодавець не платить зарплату.

Що саме планують автори ідеї і як можуть захистити себе українці — розбирався OBOZREVATEL.

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У Мінсоцполітики пропонують дозволити тим співробітникам, яким не платять зарплату понад 15 днів не виходити на роботу. При цьому їх ніхто не має права звільнити, а після виплати боргів вони ще й отримають гроші від роботодавця;

Ще одна пропозиція — зобов'язати державу виплачувати борги по зарплатах тим працівникам, чиї підприємства стали банкрутами. Виплатити можуть до 50 тисяч гривень. Небагато, але це хоч щось;

Профспілки в цілому підтримують ініціативу, але запевняють — є певні нюанси. Закон потрібно уважно читати і не допускати порушення власних прав.

Не платять — на роботу не ходи

Автори ідеї зачіпають відразу декілька проблемних моментів. Перший — несплата підприємством заробітної плати своїм співробітникам. Заборгованості із зарплати в Україні, на жаль, не новина.

За даними Держстату на 1 січня 2019 року сума невиплаченої зарплати по країні становить 2,6 мільярда гривень, 1,4 мільярда гривень заборгованості економічно активних підприємств. І це лише офіційна статистика.

Тому в проекті пропонується дозволити співробітникам не відвідувати робоче місце в тому випадку, якщо роботодавець не виплачує їм зарплату 15 днів і більше. Про рішення не виходити на роботу вони повинні в письмовій формі повідомити керувати не пізніше ніж за 2 робочих дня.

У такому випадку співробітник має повне право не працювати, а роботодавець не зможе його покарати дисциплінарним стягненням або звільнити. Затримкою вважається виплата менше 50% суми за 1 календарний місяць.

Правда, після відновлення виплат співробітник зобов'язаний на наступний день повернуться на робоче місце. Щодо нарахування зарплати роботодавець зобов'язаний повідомити співробітника в письмовій формі.

За пропущені дні керівництво повинно виплатити не менше двох третин від встановленого окладу. Також законом встановлюється пеня роботодавцю в розмірі 0,06% від суми боргу за кожен день затримки.

До того ж, у разі порушення термінів виплати зарплати співробітник може звернутися в Державну службу з питань праці. Співробітники відомства зобов'язані провести інспекцію і при підтвердженні проблеми — оформити припис про виплату. Якщо заборгованості перевищують 2 місяці, цей припис для роботодавця стає виконавчим документом.

Залишати робоче місце можуть не всі. Ті, хто задіяний в особливо важливих сферах життєдіяльності країни від такого виду страйку звільняються. Йдеться про органи прокуратури, суду, ВСУ, органів державної влади, місцевого самоврядування, безпеки і правопорядку.

Проект закону, крім профільного міністерства, активно обговорюється з представниками бізнесу, а також профспілками. Як вважає юрист Незалежної профспілки гірників України Гліб Колесов, закон в цілому позитивний, хоча і має певні нюанси.

"Нас турбує норма в законі про невиплату 50% від заробітної плати. Є загроза, що будуть просто платити половини суми співробітникам, і формально не мати проблем із законом. На цьому наполягають роботодавці та Мінсоцполітики в результаті просто не підтримають цей закон. Вони вважають, що ця норма може бути запобіжником", — пояснив OBOZREVATEL Колесов.

Побоювання викликає і норма про неможливість покинути робоче місце тим людям, які працюють в особливо важливих сферах діяльності.

"У нас в Конституції гарантовано — держава створює рівні умови для всіх, в тому числі і право на роботу і гідну оплату праці. В цьому аспекті є вибірковий підхід", — вважає юрист.

В цілому позитив нового проекту закону підтримує і голова Профспілки будівельників України Василь Андрєєв.

"Це не вирішує проблеми тих, кому вже винні грошей. Друга проблема — неплатити половину зарплати можна цілком легально, і нічого не буде. З іншого боку, кримінальна відповідальність посилилась. Зараз можна погасити заборгованість до суду і проблеми зникнуть, то згідно з цими правилами, це можна зробити до підписання обвинувального висновку. Також радує той факт, що працівники можуть на законних підставах не працювати, якщо їм не платять заробітну плату", — підкреслив в коментарі OBOZREVATEL Васильєв.

Держава покриє борги банкрутів

Новий проект також регулює питання компенсацій співробітникам тих підприємств, які знаходяться в стадії ліквідації. За даними Держстатистики, борг працівникам підприємств, щодо яких реалізуються процедури банкрутства складають 796 мільйонів гривень, або 30,1% від суми всіх боргів по зарплаті.

За даними на 1 грудня 2018 у середньому одному працівникові заборгували — 14276 грн., середня заробітна плата за січень-листопад 2018 склала — 8711 грн., при цьому більше 60% працівникам, які відпрацювали 50% і більше робочого часу нараховано заробітну плату нижче середньої. На підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом розміри заробітних плат є нижчі за середні показники.

Автори закону пропонують, в разі затримки, людям буде виплачена компенсація в розмірі середньомісячної заробітної плати за 3 місяці, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство роботодавця. Сума не може бути більше 3-х середньомісячних зарплат за 12 місяців до моменту порушення справи про банкрутство і припинення трудового договору в зв'язку зі звільненням працівника.

При цьому загальний обсяг компенсацій не може перевищувати розмір 12 мінімальних зарплат станом на 1 січня поточного року (в 2019 році це 50 076 гривень). Для отримання грошей потрібно звернутися у Державну службу з питань праці протягом 3 місяців після внесення підприємства до реєстру банкрутів.

За оцінками профільного міністерства, на виплату компенсація за вказаною нижче методики в цьому році буде потрібно 100 мільйонів гривень.

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