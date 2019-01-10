Новий удар для Путіна: Лукашенко знайшов вихід із залежності від Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду країни опрацювати питання про альтернативні поставки нафти в країну через прибалтійські порти.

Як повідомляє "Белта", так країна намагається знайти альтернативу поставкам російської нафти.

"Я вже давно ставив завдання, і нам треба його вирішити: відкрити альтернативну поставку нафти через прибалтійські порти. Якщо литовці не згодні — з латишами домовитися і закуповувати цю нафту", — заявив Лукашенко.

Він нагадав, що у цьому році планується закінчити модернізацію двох білоруських нафтопереробних заводів, після чого Білорусь зможе купувати нафту для подальшої переробки не тільки у Росії. Лукашенко запропонував здійснювати переробку на модернізованому Новополоцькому нафтопереробному заводі і забезпечувати балтійські республіки.

За його словами, для країн Балтії це буде дешевше, ніж зараз, коли вони купують нафтопродукти за світовими цінами.

Лукашенко також закликав не перебільшувати проблеми, пов'язані з втратами білоруського бюджету через податковий маневр у Росії, а шукати інші надійні джерела, які компенсують ці негативні моменти.

Путін і Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія прийняла рішення зробити податковий маневр у нафтовій сфері — за п'ять років знизити до нуля експортні мита і за три роки пропорційно збільшити податкове навантаження видобутку корисних копалин. У результаті значно зростуть ціни на нафту.

Маневр у РФ без компенсації коштуватиме бюджету Білорусі у 2019 році втратами $300 млн, і щороку ці втрати зростатимуть ще на $300 млн: $600 млн — у 2020 році, $900 млн — у 2021 році і т. д. Втрати бюджету виникають через скорочення експортного мита на нафту і нафтопродукти.