"Нафтовий" удар Росії: чи злетять ціни на бензин і що загрожує Україні

Росія заявила про обмеження на поставки нафти і нафтопродуктів в Україну. Паралельно керівництво РФ відмовляється від української продукції машинобудування, легкої промисловості та металообробки.

За експертними оцінками, ціна такого рішення Москви для України занадто висока, адже наша країна зазнає мільярдних збитків.

Що буде далі і чи варто очікувати стрибка цін на бензин — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Росія ввела санкції проти України в енергетичному секторі. Під обмеження підпадають поставки нафти, нафтопродуктів та інших товарів;

За словами прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, це відповідь на санкції від українського Кабміну попереднього тижня;

Експерти зазначають, незважаючи на агресію РФ, вітчизняні підприємства сильно залежать від російських енергоресурсів. Якщо рішення набуде чинності повною мірою, це може сильно вдарити по вітчизняній економіці.

Що потрапило під заборону

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про встановлення заборони на експорт в Україну нафтопродуктів. Також він стосується і окремих товарів з України. Вже з 1 червня РФ буде ввозити в Україну вугілля, нафту і нафтопродукти лише за окремими дозволами. Тобто Москва зможе регулювати обсяг енерготоварів в Україні.

"Ми розширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів товарів, цей захід стосуватиметься української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже $250 млн", — заявив глава уряду.

Дмитро Медведєв

Крім того, під заборону потрапили вироби з паперу та картону, одяг і взуття, а також трубна продукція і бульдозери. Постанова зі списком заборонених товарів вже опублікована на сайті російського уряду.

Своє рішення Медведєв аргументував тим, що кілька днів тому Кабінет міністрів України першим ввів обмеження проти РФ. Йдеться про санкції від 10 квітня, які передбачають ембарго на формалін і карбамідо-формальдегід концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, а також електричні провідники на напругу понад 1000 В.

Ще однією постановою під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей тощо.

Україну очікують величезні збитки?

Як не парадоксально, але на 5-й рік війни Україна дуже залежна від енергоресурсів з Росії. Якщо Москва піде на кардинальну енерговійну, нашій країні гарантовані проблеми.

"Вони не забороняють ввезення продукції, вони дають собі право регулювати експорт у тих областях, які болючі для України. Йдеться про вугілля, нафтопродукти. Тут велика залежність від Росії. Якщо вони повністю відмовлять в експорті, настане повномасштабна криза на ринку енергопродуктів і вугілля", — пояснив OBOZREVATEL директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

Аналогічної позиції дотримується і партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін. Частково Україна може замінити російську нафту поставками у відносно невеликих обсягах з Азербайджану (через Одесу), з Литви з Латвією, Польщі та Угорщини, але це не можна порівняти з російським експортом.

"Можу лише сказати, що для російських експортерів втрати нульові (дефіциту попиту на російські енергоносії немає). Для України удар важкий. Нафта і нафтопродукти з Росії — 41% українського імпорту цих товарів. А якщо додати імпорт (37%) з Білорусі, тобто теж фактично з Росії, то зовсім погано", — вважає експерт.

Найболючіше на таке рішення відреагує важка промисловість, яка так і не переорієнтувалася на інших постачальників товарів за час війни. Ще один логічне запитання в контексті російських санкцій — чи злетять ціни на бензин в Україні?

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"Зараз це навряд чи вплине на вартість бензину. Інше питання — це подорожчання нафти у світі. От це може підняти ціни", — пояснив Дмитро Марунич.

По-перше, обмеження набудуть чинності лише влітку. По-друге, уряд Росії не забороняє (як зазначено вище), а лише отримує можливість регулювати обсяг продукції.

Таким чином створюється певний важіль тиску на українську економіку. А обсяги продукції, що постачаються з Росії, становлять сотні мільйонів доларів.

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