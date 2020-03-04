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4 березня • оновлено в 21:22
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Віктор Калиненко

Шмигаль став прем'єр-міністром: що про нього відомо

47.7т
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Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду нинішнього віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

"За" проголосував 291 народний депутат (із них "слуг народу" – 242. – Ред.), "проти" – 59, "утрималися" – 46 нардепів.

Так, Шмигаль замінить на посаді прем'єра Олексія Гончарука, який написав заяву про відставку. Кадрові перестановки в Кабінеті міністрів підтримали 245 народних депутатів.

Шмигаль став прем'єр-міністром: що про нього відомо

Що відомо про нового прем'єра

  • Шмигаль народився у 1975 році у Львові. У 2000-х роках займався бізнесом, обімаючи різні посади, від менеджера до генерального директора.

  • У 2009 році він став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості і торгівлі Львівської обласної державної адміністрації.

  • Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

  • У 2018 році Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

  • Згідно з декларацією, у Шмигаля є чотири земельні ділянки у Львівській області, будинок у Львові, вартістю понад 1 млн грн, а також нежитлові приміщення в Кам'янці-Бузькій вартістю майже 5 млн грн.

Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля

Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля

Співрозмовники OBOZREVATEL у владі розповідають: Шмигаль справді є кандидатом "із ринку", його відібрали кадровики, у нього незаплямована репутація. Так, добре розуміє, що потрібно бізнесу, має навички менеджера, зможе налагодити прозорі механізми та зрозумілу економічну політику. Гончарук же виявився неготовим до своєї посади. Він вирішив учитися в процесі роботи, але припустився дуже багатьох помилок. Детальніше про них можна прочитати тут.

Шмигаль – гарний менеджер, розумний економіст без чіткого політичного забарвлення. Він не стане займатися популізмом. Такий собі баланс між досвідом і "новими обличчями". За своїми поглядами він, як і попередник, радше нагадує ліберала. Так, Шмигаль підтримує вільне курсоутворення, виступає за конкурентні умови для бізнесу.

Головне, що доведеться вирішити новому прем'єру: чи реально взагалі реалізувати програму "Слуги народу". Зростання ВВП в 40%, яке відверто називають нереалістичним навіть самі "слуги", – нездійсненне завдання.

Що буде з міністрами

Також відомо, що свою посаду втратить глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова. "Вона вже готується на вихід, питання з її відставкою вирішене. Її місце може зайняти Ігор Уманський", – пояснив один із народних депутатів.

Свої посади збережуть міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Шмигаль став прем'єр-міністром: що про нього відомо

Відзначимо, що уряд Гончарука звинувачували в провалі з наповненням бюджету. У головному фінансовому документі України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. За підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

Так, "діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг доведеться витратити рекордні майже 40% доходів бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Денис Шмигаль Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
МОЯ ПРЕЕЕЛЕЕЕСТЬ!
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В срало Украине!
В срало Украине!
Дедушка Крылов про них сказал: "А вы, друзья, как ни садитесь..." ?
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Кто следующий с самокатом, и когда подарунок вручать будет?
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