Новий податок з продажу нерухомості: Насіров назвав важливий нюанс

В Україні підвищення податку з продажу нерухомості має супроводжуватися детальними поясненнями Кабінету міністрів щодо доцільності такого кроку.

Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат України 8-го скликання, голова Державної фіскальної служби України (2015-2019) Роман Насіров, коментуючи відповідну ініціативу української влади.

"Подивіться, що цей незначний податок вам дасть у результаті. Він допоможе або комплексно буде інший ефект?.. Має компетентна людина з уряду як завгодно розповісти і показати – дати інтерв'ю, прес-реліз. Щоб було зрозуміло, що уряд робить стратегічні кроки на 5-10 років", – зазначив ексглава ДФС.

За його словами, "цей податок може на наступний рік не дати нічого, але загубити будівельну індустрію на 5 років".

Насіров також зазначив, що в Україні гостро стоїть проблема забезпечення людей житлом.

"У нас хрущовки досі, кожна квартира утеплена прямо на фасаді. Прийшли, щось під зиму зробили, тому що квитанції за газ будуть приходити скажені. У ці хрущовки заходиш – труби лопаються, в під'їздах жах. Повинна бути програма, як забезпечити житлом молодь, тих людей, які не можуть купити самі собі, як зробити будівництво. Це великий двигун економіки, двигун зростання ВВП", – зазначив він.

Відзначимо, що партія "Слуга народу" зареєструвала у Верховній Раді законопроект №1210, який передбачає зміни до Податкового кодексу. У документі, зокрема, зазначено, що дохід від продажу третього і наступних об'єктів нерухомості протягом звітного податкового року оподатковується в 18% плюс 1,5% військового збору.

На сьогоднішній день діє норма, згідно з якою, якщо громадянин продає більше одного житлового будинку або квартири на рік, або якщо об'єкт перебуває в його власності менше 3 років, – то продавець повинен з отриманого доходу сплатити до бюджету ПДФО за ставкою 5% і 1,5% військового збору.

Роман Насіров rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Насіров також прокоментував курс долара, закладений у проект держбюджету-2020.

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