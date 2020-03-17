Новий міністр Петрашко осоромився в Раді з кріслом Зеленського. Відео

Новий міністр економіки Ігор Петрашко під час представлення у Верховній Раді осоромився з кріслом президента Володимира Зеленського.

Інцидент стався під час позачергового засідання парламенту. Після свого призначення на посаду Петрашка мав вийти на трибуну, щоб скласти присягу, але прийшов до місця президента. Своїм курйозним вчинком він викликав сміх депутатів.

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На ситуацію відреагував і спікер парламенту Дмитро Разумков. "Сміливо", – сказав він зі сміхом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня Верховна Рада призначила Ігоря Петрашко міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. За відповідний проект постанови №3226 проголосували 243 нардепи.

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