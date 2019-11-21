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21 листопада • оновлено в 13:41
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Новий мінімум: світові ціни на нафту прискорили падіння

1.9т
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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 21 листопада, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,75 $/барель, що на 0,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,1% – до 56,98 $/барель.

Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

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Також ціна російської нафти Urals піднялася на 2,1% до 59,23 $/барель.

Ціна нафти Urals піднялася

Ціна нафти Urals піднялася

Вартість сировини впала до двотижневих мінімумів на тлі зростання запасів у США, передає "Інтерфакс".

Зокрема, Американський інститут нафти повідомив, що товарні запаси в країні минулого тижня збільшилися на 5,95 млн барелів.

"Вся увага ринку зараз зосереджена на тому, чи буде підписана проміжна торговельна угода між США і Китаєм, з огляду на посилення напруженості між двома країнами", – додав керівник Tyche Capital Advisors Тарік Захір.

За його словами, відносини Вашингтона й Пекіна ускладнив той факт, що американський Сенат ухвалив законопроєкт щодо ситуації у Гонконзі.

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 21 листопада, впали в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 21 листопада, впали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Brent WTI
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