Новий глава "Укроборонпрому" потрапив у скандал з декларацією: сплив зв'язок з друзями Путіна

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус вніс зміни в декларацію про доходи за 2018 рік.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, 9 вересня Абромавічус подав у НАЗК оновлений документ.

У виправлену декларацію Абромавічус вніс дані про те, що його дружина Катерина Рибаченко володіє облігаціями внутрішньої державної позики на загальну суму 13,5 млн грн - 515 штук номіналом 26 329 грн.

Також глава державного концерну "виправив" номінальну вартість своїх акцій шведської фірми "Lobiu Sala AB" в кількості 1 тисячі штук - з 304,3 тис грн до 308.

Більш того, як з'ясувалося, дружина Абромавічуса працює в компанії "Агро Регіон Україна", власником якої є громадянин Швеції Ларс Пітер Елам Хаканссон.

"Він же співвласник компанії East Capital і російського банку "Санкт-Петербург", підконтрольного друзям і бізнес-партнерам Володимира Путіна. Акціонерами банку "Санкт-Петербург" були Путін і Борис Гризлов, ексголова держдуми РФ. Частку в банку також має син колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова", - написав Дубінський, додавши, що в цій компанії за минулий рік Рибаченко заробила понад 29 млн грн.

Айварас Абромавічус

Як писав OBOZREVATEL, раніше Абромавічус заявив про прийдешні масові звільнення на підприємствах концерну. "Укроборонпром" - не в тому стані, в якому ми хотіли б його бачити, це не сучасна компанія", - нарікав він.

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