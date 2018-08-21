Нові правила: в Мінсоцполітики розповіли, чого чекати пенсіонерам-працівникам

Українці, які вийшли на "заслужений відпочинок" і продовжують працювати, отримуватимуть пенсії у повному обсязі. Оподаткування скасували ще в минулому році і відновлювати на даний момент не планують.

Як заявили у прес-службі Міністерства соціальної політики, "пенсійний податок" у розмірі 15% скасували ще у жовтні 2017-го. "Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією і зарплатою для пенсіонерів-працівників. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію пенсіонерів-працівників і була проведена реформа", - заявили у відомстві.

До речі, ряд ЗМІ поширив інформацію про те, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив: українцям, які працюють, доведеться вибирати між зарплатою і пенсією. При цьому видання процитували заяву політика, яку він зробив в одному з інтерв'ю ще у лютому 2017 року (до пенсійної реформи).

"В усьому світі діє правило - або пенсія, або зарплата. Після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, треба встановити правило - або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсія у тебе буде більша. Або ти йдеш відразу і отримуєш пенсію, але не працюєш ", - сказав Андрій Рева.

Однак у рамках реформи "пенсійний податок" в Україні скасували. Згідно з даними Пенсійного фонду, приблизно 650 тис. українців і працюють, і отримують пенсію. За старими правилами вони мали право лише на часткову виплату - 85%, решту 15% забирала держава. В результаті реформи цю норму скасували, пенсії зросли на 17%. Наприклад, якщо до нововведення пенсіонер-працівник отримував 1 989 грн, після скасування "податку" пенсія зросла до 2340 грн.

Середня пенсія в Україні становить всього лише 2,5 тис. грн. Це 29% від середньої зарплати. Згідно з нормами Міжнародної організації праці, достатньою вважається пенсія, яка становить 40% звичного заробітку.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пенсія пересічного українця залежить всього від трьох чинників - середньої зарплати по країні, власної зарплати і стажу. На високу пенсію (понад 10 тис. грн) можуть претендувати українці, які, наприклад, відпрацювали 50 років і заробляли близько 27 тис. грн. Середню пенсію вище 13,7 тис. грн в Україні отримують здебільшого судді. Їхній середній розмір "допомоги" складає близько 25 тис. грн.

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