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Нове підвищення ціни на газ: Гройсман дав прогноз

4.1тЧитати матеріал російською

Питання про чергове підвищення на 35% ціни на газ для населення не стоїть.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Питання про те, що треба робити ще одне підвищення на 35% не стоїть, і не може стояти, цього не станеться, тому що це неприйнятно для українських громадян. І я тут виступаю на стороні людей", — сказав він.

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Як відомо, з 1 листопада газ для населення подорожчає із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

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Тема
ринок газу
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкт
газ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
Вопрос об очередном повышении на 35 % цены на газ для населения не стоит... у гройсмана может и не стоит, а у МВФ еще как стоит.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"СлаваГройсману!!!" -- "Гройсманам Слава!!!"
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