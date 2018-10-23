Нове підвищення ціни на газ: Гройсман дав прогноз

Питання про чергове підвищення на 35% ціни на газ для населення не стоїть.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Питання про те, що треба робити ще одне підвищення на 35% не стоїть, і не може стояти, цього не станеться, тому що це неприйнятно для українських громадян. І я тут виступаю на стороні людей", — сказав він.

Як відомо, з 1 листопада газ для населення подорожчає із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.