Нова схема шахрайства: на документи українців оформляють кредити

Українці стали жертвами шахраїв, які на їхні документи отримали кредити в Moneyveo. Компанія займається мікропозиками і обіцяє миттєво видати до 4 тис. грн.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, нібито розроблений алгоритм сам збирає дані від клієнта й ухвалює рішення про видачу кредиту. Займає ця процедура всього близько чотирьох хвилин. Постраждалі від шахраїв українці тепер отримують вимоги від Moneyveo віддати гроші, які вони не брали. Причому через прострочення суми збільшуються в кілька разів.

У самій компанії підтвердили: дійсно шахраї на чужі документи набрали у них кредити, а коли вони починають їх вимагати з реальних власників паспортів, українці дізнаються, що стали жертвою схеми. Правда, в компанії звинувачують у всьому Prozorro. Нібито на сайті відкритих торгів будь-який бажаючий може скачати документи учасників торгів. А серед них - і паспорти.

Правда, проблему таким чином вирішити не вдасться. Лазівка ​​залишиться - кредити видають без особистої присутності боржника, без підпису. Гроші відправляють на карту, власників якої ніхто не перевіряє. За $10-40 у Даркнет (анонімна частина інтернету) можна легко купити бази з паспортними даними. Причому зловмисники залишають оголошення з пропозицією викупити таку базу у працівників банків, які мають доступ до паспортів, співробітників пошти і т.д.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шахраї встановлюють спеціальні пристрої на банкомати: кеш-треппінги, скіммінги і знімні клавіатури, крадуть інформацію з банківських карт або ж просто крадуть готівку. Щорічно тисячі українців попадаються на вудку шахраїв, а пристрої для крадіжки інформацію стають все більш непомітними.