Головна Новини
8 грудня • оновлено в 17:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні запустили нову митну службу: що потрібно знати

Читати матеріал російською

У неділю, 8 грудня, в Україні офіційно запрацювала нова Державна митна служба.

Про це повідомила пресслужба органу на сторінці в Facebook, розкривши деталі роботи, яка передувала запуску.

"Приготуйтеся! Тепер ми стартуємо на повну!" – сказано в повідомленні.

Новини
"У Нефьодова не виходить": журналісти заявили про саботаж боротьби з корупцією на митниці

В Україні запустили нову митну службу

В Україні запустили нову митну службу

5 канал

"Кілька місяців важкої, але плідної роботи позаду. За цей час:

  • скоротилася кількість регіональних митниць з 26 до 16;

  • в першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи;

  • прийнятий закон про створення інституту авторизованих економічних операторів;

  • прийнятий закон про режим загального транзиту;

  • запущений тестовий портал і кол-центр для скарг громадян;

  • створений калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів", – поділилися в новій митній службі.

Підтвердив запуск ДТС і її глава Максим Нефьодов. "Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде дійсно працювати для платників податків", – написав він у соцмережі.

Нефьодов додав, що о 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі був оформлений перший рейс у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

"Ще залишаються точкові питання, які розгребемо за тижденьмісця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі", – зазначив глава ДТС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Українська митниця" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Українська митниця
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну да, с октября посылки лежат "на грнице", где "тучи ходят хмуро". Если "теперь на полную". то еще год придется ждать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чан Джеки
Чан Джеки
ЗАПУСКАЛИ И НОВУЮ ПОЛИЦИЮ И СУДЕЙ И ПРОКУРОРОВ ЧЯГОТОТАМ ПОТИХОНЬКУ УЧИЛИ НО ВСЕ ЕТО ПЫЛЬ В ГЛАЗА.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги