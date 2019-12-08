В Україні запустили нову митну службу: що потрібно знати

У неділю, 8 грудня, в Україні офіційно запрацювала нова Державна митна служба.

Про це повідомила пресслужба органу на сторінці в Facebook, розкривши деталі роботи, яка передувала запуску.

"Приготуйтеся! Тепер ми стартуємо на повну!" – сказано в повідомленні.

В Україні запустили нову митну службу 5 канал

"Кілька місяців важкої, але плідної роботи позаду. За цей час:

скоротилася кількість регіональних митниць з 26 до 16;

в першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи;

прийнятий закон про створення інституту авторизованих економічних операторів;

прийнятий закон про режим загального транзиту;

запущений тестовий портал і кол-центр для скарг громадян;

створений калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів", – поділилися в новій митній службі.

Підтвердив запуск ДТС і її глава Максим Нефьодов. "Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде дійсно працювати для платників податків", – написав він у соцмережі.

Нефьодов додав, що о 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі був оформлений перший рейс у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

"Ще залишаються точкові питання, які розгребемо за тиждень – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі", – зазначив глава ДТС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

До кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці та штатний розпис.

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