В Україні запустили нову митну службу: що потрібно знати

У неділю, 8 грудня, в Україні офіційно запрацювала нова Державна митна служба.
Про це повідомила пресслужба органу на сторінці в Facebook, розкривши деталі роботи, яка передувала запуску.
"Приготуйтеся! Тепер ми стартуємо на повну!" – сказано в повідомленні.
В Україні запустили нову митну службу
5 канал
"Кілька місяців важкої, але плідної роботи позаду. За цей час:
скоротилася кількість регіональних митниць з 26 до 16;
в першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи;
прийнятий закон про створення інституту авторизованих економічних операторів;
прийнятий закон про режим загального транзиту;
запущений тестовий портал і кол-центр для скарг громадян;
створений калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів", – поділилися в новій митній службі.
Підтвердив запуск ДТС і її глава Максим Нефьодов. "Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде дійсно працювати для платників податків", – написав він у соцмережі.
Нефьодов додав, що о 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі був оформлений перший рейс у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
"Ще залишаються точкові питання, які розгребемо за тиждень – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі", – зазначив глава ДТС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".
До кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.
Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці та штатний розпис.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Українська митниця" на сайті "OBOZREVATEL".