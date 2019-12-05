Нижче за психологічну позначку: біткоїну напророкували обвал

Середня ринкова ціна біткоїна опустилася до позначки в $7274. Упродовж минулої доби перша криптовалюта подешевшала на 1%.

На даний момент актив тримається вище важливої позначки, однак, найближчим часом він може подешевшати до $7000, заявив аналітик NewsBTC Аяш Джиндал.

За його словами, головна цифрова монета ризикує впасти до $6500, якщо вона опуститься нижче підтримки в $7000.

Аналітик відзначив, що для зміни тренда активу необхідно подолати зону опору в $7400, потім – в $7500.

Однак, за його словами, найбільш ймовірно, найближчим часом вартість біткоїна буде рухатися в бік відміток у $7000 і $6800.

Головна цифрова монета ризикує впасти до $6500

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше повідомлялося, що лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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