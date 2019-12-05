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5 грудня • оновлено в 06:11
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Нижче за психологічну позначку: біткоїну напророкували обвал

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Середня ринкова ціна біткоїна опустилася до позначки в $7274. Упродовж минулої доби перша криптовалюта подешевшала на 1%.

На даний момент актив тримається вище важливої позначки, однак, найближчим часом він може подешевшати до $7000, заявив аналітик NewsBTC Аяш Джиндал.

За його словами, головна цифрова монета ризикує впасти до $6500, якщо вона опуститься нижче підтримки в $7000.

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Аналітик відзначив, що для зміни тренда активу необхідно подолати зону опору в $7400, потім – в $7500.

Однак, за його словами, найбільш ймовірно, найближчим часом вартість біткоїна буде рухатися в бік відміток у $7000 і $6800.

Головна цифрова монета ризикує впасти до $6500

Головна цифрова монета ризикує впасти до $6500

Як писав OBOZREVATEL:

  • Раніше повідомлялося, що лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
криптовалюта
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