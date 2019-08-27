"Ніяких українців!" У Польщі розгорівся гучний міжнаціональний конфлікт

У Польщі піднялася нова хвиля антиукраїнських настроїв – каталізатором став скандал у місті Гдиня.

Зокрема, в оголошенні про прийом на роботу кухаря на зарплату 17 злотих на годину (110 гривень) в ресторан "У Кашуба" було зауваження: "Ніяких українців або їм подібних. Тільки відповідальні люди", повідомляє "Укррудпром".

Мер польського міста Войцех Щурек вже засудив власника ресторану Гжегожа Булльманна за ксенофобію.

Водночас сам Булльманн не став коментувати інцидент, посилаючись на хворобу, а його представники вибачилися.

Однак ні реакція мера, ні вибачення ресторану не пом'якшили скандал.

При цьому думки поляків щодо даної ситуації розділилися. Одні засуджують Булльманна за расизм, а інші скаржаться "на несумлінність і безвідповідальність українських співробітників".

В оголошенні про прийом на роботу в ресторан було зауваження: "Ніяких українців або їм подібних" "Укррудпром"

"Українці працелюбні і невибагливі, вони рятують польський ринок праці в той час, як поляки виїжджають на заробітки в багатші країни Заходу. Більш того, введення безвізового режиму для громадян України призвело до нервозності на польському ринку праці. Роботодавці стали побоюватися, що українських співробітників переманять в Німеччину, наприклад", – повідомив Кшиштоф Інглот – гендиректор польського кадрового агентства, яке, в тому числі підбирає кадри в Україні.

"Все частіше чую нарікання бізнесменів на несумлінність і безвідповідальність українських співробітників. Господар одного кафе скаржився знайомій на те, що українець пішов з роботи без попередження, довелося терміново шукати йому заміну. Часто чую, що українці люблять випити, бувають випадки крадіжок. Серед них є і націоналісти", – резюмував власник варшавської пекарні Тадеуш Крупа.

Власник ресторану Гжегош Булльманн не став коментувати інцидент "Укррудпром"

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 мільйона громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 мільйона осіб.

Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 мільйонів осіб.

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