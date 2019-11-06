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6 листопада • оновлено в 16:33
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Німеччина захистить газопровід Путіна: Портников пояснив, чому кинули Україну

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Німецька коаліція розробила закон, який покликаний захистити газопровід "Північний потік-2", щоб ліквідувати навіть технічну необхідність транзиту російського газу через Україну.

"Незважаючи на всі декларації про те, що транзит газу через українську ГТС має тривати, Берлін робить все можливе, щоб виключити технічну необхідність такого транзиту. А замість цього – забезпечити його усними домовленостями Ангели Меркель і Володимира Путіна. Тобто – порожнечею", – повідомив журналіст Віталій Портников для espreso.

За його словами, якщо німецькі зусилля увінчаються успіхом, то транзит українською газотранспортною системою може завершитися вже наступного року.

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Або ж через рік – після того, як Росія "доведе" європейцям, що Україна ненадійний партнер.

"І у Кремля будуть розв'язані руки – і для шантажу, і для війни. Зацікавленість у цьому Росії цілком зрозуміла. Незрозуміло тільки, в чому полягає німецький інтерес", – резюмував Портников.

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

Транзит українською газотранспортною системою може завершитися вже наступного року

Транзит українською газотранспортною системою може завершитися вже наступного року

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Потому,что в Украине к власти пришли дешевые шлюхи
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фил филька
фил филька
ну путин понятно но слова меркель почему пустота для портникова? где тогда твой "весьмир"?))
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Скрипач не нужен(с)
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