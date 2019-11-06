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6 листопада • оновлено в 13:30
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Німеччина придумала, як у обхід ЄС врятувати газопровід Путіна

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Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який покликаний захистити газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.

Зокрема, відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ, повідомляє Bild.

Зміни в документ дозволили поширити його дію також на газопроводи з третіх країн, зокрема на російський "Північний потік-2".

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Згідно з правилами, постачальник газу не може бути власником газопроводу або в магістралі мають бути зарезервовані потужності й під незалежних постачальників.

Для "Газпрому" це загрожує тим, що "Північний потік-2" може залишитися напівпорожнім, а російський монополіст разом із західними компаніями-партнерами зазнає збитків.

Нововведення, які пропонують німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН, допоможуть уникнути цих обмежень.

Зміни до газової директиви, які уряди країн ЄС мають запровадити у своєму законодавстві, стосуються проєктів, які завершилися після 23 травня 2019 року.

До цього терміну питання вирішується на рівні країни, на берег якої виходить газопровід.

Водночас парламентарі Німеччини збираються прив'язати до термінів не закінчення будівництва, а терміни інвестицій, які були внесені в проєкт до травня 2019 року.

За даними видання, це буде явним порушенням директиви ЄС, яке Брюссель охарактеризує як неприйнятне.

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили новий закон, який повинен захистити газопровід "Північний потік-2"

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили новий закон, який повинен захистити газопровід "Північний потік-2"

Bild

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили новий закон, який повинен захистити газопровід "Північний потік-2"

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили новий закон, який повинен захистити газопровід "Північний потік-2"

Bild

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили новий закон, який повинен захистити газопровід "Північний потік-2"

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили новий закон, який повинен захистити газопровід "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Тег
Північний потік - 2
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Со временем фрицы нарваться на сейзный конфликт в ЕС из за рашкен газа
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1
3
Путенко Володимир
Путенко Володимир
весь мир пидтримает украину
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Почему газопроводы пошли мимо Украины? Может дело в ней самой?
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5
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Гусенцова Галина, це злые москали
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