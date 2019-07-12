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Німеччина дала Україні сотні тисяч євро: куди підуть гроші

1.3т Читати матеріал російською

Федеральний уряд Німеччини виділив 760 тисяч євро на реабілітацію постраждалих від військових дій на Донбасі.

"Федеральний уряд Німеччини надає Мальтійській службі допомоги в Світі додаткові 760 тисяч євро для продовження проекту, який ця служба здійснює – "Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні", – повідомила прес-служба німецького посольства в Україні.

До цього уряд Німеччини вже виділяв Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої переселенцям і постраждалим від конфлікту на Донбасі.

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Представники німецького дипломатичного відомства також відзначили, що з 2018 року в рамках проекту надали допомогу понад 7 тисячам постраждалих.

Крім того, у липні поточного року стартує нова фаза допоміжного проекту в Луганській і Донецькій областях уздовж лінії розмежування.

"З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, будуть відвідувати мобільні команди підтримки", – резюмували в посольстві.

Німеччина виділила 760 тисяч євро на реабілітацію постраждалих від військових дій на Донбасі

Німеччина виділила 760 тисяч євро на реабілітацію постраждалих від військових дій на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав закон, згідно з яким Україна отримає понад 620 млн доларів.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это же сколько можно закупить футбольных мячиков для безногих и теннисных ракеток для безруких...
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