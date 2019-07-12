Німеччина дала Україні сотні тисяч євро: куди підуть гроші

Федеральний уряд Німеччини виділив 760 тисяч євро на реабілітацію постраждалих від військових дій на Донбасі.

"Федеральний уряд Німеччини надає Мальтійській службі допомоги в Світі додаткові 760 тисяч євро для продовження проекту, який ця служба здійснює – "Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні", – повідомила прес-служба німецького посольства в Україні.

До цього уряд Німеччини вже виділяв Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої переселенцям і постраждалим від конфлікту на Донбасі.

Представники німецького дипломатичного відомства також відзначили, що з 2018 року в рамках проекту надали допомогу понад 7 тисячам постраждалих.

Крім того, у липні поточного року стартує нова фаза допоміжного проекту в Луганській і Донецькій областях уздовж лінії розмежування.

"З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, будуть відвідувати мобільні команди підтримки", – резюмували в посольстві.

Німеччина виділила 760 тисяч євро на реабілітацію постраждалих від військових дій на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав закон, згідно з яким Україна отримає понад 620 млн доларів.

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