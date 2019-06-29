"Нікому нічого не винні!" Стало відомо про зухвалу витівку Кремля для ПАРЄ

У Росії заявили, що країна не має заборгованості перед Радою Європи, поки не підписаний документ-протокол про суму та графік платежів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак, передає "Коммерсант". Він підкреслив, що до 30 червня внески по боргу не можуть бути виплачені.

За словами Сторчака, незважаючи на відновлення участі Росії в ПАРЄ, уряд ще не склав графік платежів до бюджету Ради Європи. Зараз нібито є тільки політичне рішення, а необхідні документи не оформлені.

"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ – протокол, меморандум – ось тоді виникають зобов'язання. А через те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання та встановили суму платежів, це ще нічого не означає", – заявив Сторчак.

Коли планується оформити документи, необхідні для виплат, чиновник не повідомив.

Ілюстрація. РФ у ПАРЄ Колаж

Як відомо, Росія повинна була погасити заборгованість до 30 червня, в іншому випадку у Комітету міністрів Ради Європи виникає право почати нову санкційну процедуру. 1 липня тривалість прострочення платежів із боку РФ перевищить 2 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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