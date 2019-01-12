"Ніколи не був настільки в л*йні": у Криму окупанти пробили чергове дно

В анексованому Росією Криму так звана влада зовсім не займається ремонтом і очищенням доріг, в результаті чого вулиці в різних містах півострова перетворилися в непрохідне болото.
На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter. Вона навела докази – фото доріг в Феодосії, Севастополі та селищі Еді Кую. У мережі бурхливо відреагували на ситуацію і залишили багато гнівних коментарів.
Дороги в Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги в Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги в Криму
twitter.com/KrimRt
"З дорогами у нас щось жахливе діється. Навіть в центрі були завали снігу, тепер зате річки, під якими лід. Такого безладу не пам'ятаю навіть у 90-х", - коммент жительки. А чого це 90-і так активно згадують? Щоб не написати ніколи? Ніколи Крим не був настільки в л*йні", - написала блогер.
Дороги у Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги у Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги у Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги у Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги у Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги у Криму
twitter.com/KrimRt
Дороги у Криму
twitter.com/KrimRt
п.Солхат— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.
Тихий,уютный,приятный во всех отношениях городок
Грин,Алые паруса,Бегущая по...? По дерьму и мерзости гавани pic.twitter.com/2xCkbQkaUA
Как Богом Данная к НГ подготовилась pic.twitter.com/DcPAMaNK3r— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна за прикладом Євросоюзу має намір розвивати ринок приватних компаній, що надають послуги з утримання автомобільних доріг. Приватні підприємства працюють вже у 11 областях, з ними укладають спеціальні довгострокові контракти.
За підсумками 2018 року на ремонт доріг державного значення з дорожнього фонду України було виділено понад 20 млрд грн. Всі ці кошти були використані на 100%.
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