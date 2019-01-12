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"Ніколи не був настільки в л*йні": у Криму окупанти пробили чергове дно

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В анексованому Росією Криму так звана влада зовсім не займається ремонтом і очищенням доріг, в результаті чого вулиці в різних містах півострова перетворилися в непрохідне болото.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter. Вона навела докази – фото доріг в Феодосії, Севастополі та селищі Еді Кую. У мережі бурхливо відреагували на ситуацію і залишили багато гнівних коментарів.

Дороги в Криму

Дороги в Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Криму

Дороги в Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Криму

Дороги в Криму

twitter.com/KrimRt

Новини
''Ями по 40 см!'' Мережу шокували дороги в Карпатах

"З дорогами у нас щось жахливе діється. Навіть в центрі були завали снігу, тепер зате річки, під якими лід. Такого безладу не пам'ятаю навіть у 90-х", - коммент жительки. А чого це 90-і так активно згадують? Щоб не написати ніколи? Ніколи Крим не був настільки в л*йні", - написала блогер.

Дороги у Криму

Дороги у Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги у Криму

Дороги у Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги у Криму

Дороги у Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги у Криму

Дороги у Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги у Криму

Дороги у Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги у Криму

Дороги у Криму

twitter.com/KrimRt

Дороги у Криму

Дороги у Криму

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна за прикладом Євросоюзу має намір розвивати ринок приватних компаній, що надають послуги з утримання автомобільних доріг. Приватні підприємства працюють вже у 11 областях, з ними укладають спеціальні довгострокові контракти.

За підсумками 2018 року на ремонт доріг державного значення з дорожнього фонду України було виділено понад 20 млрд грн. Всі ці кошти були використані на 100%.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримсоцмережідороги
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
По Гуглу это фото сделаны лет 10 назад при властях Украины. На картах Гугл дороги в отличном состояние.
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Юг Руси
Юг Руси
''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах
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ЕбашРусню Андрей
ЕбашРусню Андрей
РУССКИЙ... Психически болен : страдает манией величия и шовинизма. Причисляет себя к "Третьему Риму", но являет собой второй Содом и Гоморру. Агрессивен, что подтверждается его постоянным захватом чужих территорий, при этом самоутверждается там как хозяин и всё вокруг считает своим, ЗАГАЖИВАЯ как у себя дома...
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