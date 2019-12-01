Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Нічого не доведете і гроші не повернете": названі найбільш ризиковані зимові покупки

8.6т
Читати матеріал російською

Українців застерегли від покупки телевізорів та інших девайсів з плазмовими або ЖК-дисплеями в холодну пору року.

"Взимку я би в жодному разі не рекомендував купувати плазми", – розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов в ефірі ObozTV.

Новини
Знижки в "чорну п'ятницю": названі популярні схеми обману покупців в Україні

Несміянов уточнив, що попередження стосується тих випадків, коли телевізори чи комп'ютерні монітори привозять з доставкою додому.

Покупець може зіткнутися з проблемою "битих пікселів" – у разі, якщо екран був бракованим або пошкодженим під час перевезення.

Візуально дефект непомітний, а перевірити роботу пристрою за присутності кур'єра зазвичай неможливо: згідно з правилами, після транспортування на холоді техніку не можна включати в мережу щонайменше 3 години.

"Коли плазму заносять, вам кажуть: три години не включайте, поки не вирівняється температура. І ви не можете перевірити. Візуально "битих пікселів" не видно. Включити не можна – ви порушуєте інструкцію з експлуатації. Але якщо плазма виявиться "битою", довести, що ви не винні – неможливо ", – пояснив Несміянов.

Новини
Постраждають магазини і пошта: як вдарять по українцях нові правила покупок в інтернеті

За його словами, взимку в Союз споживачів масово звертаються з такими скаргами.

"Не сперечаюся, може комусь і щастить. Хтось каже: ну, це ж рідкісний виняток. Рідкісний – не рідкісний, але ви можете попасти", – попередив активіст.

Як варіант він запропонував перевіряти роботу плазми в магазині і привозити її вже самостійно.

"Але її необхідно перевірити перед покупкою, – констатував Несміянов. – В іншому випадку я рекомендую утриматися від покупок плазми в холодну пору року. Ніколи ви нікому нічого не доведете і гроші не повернете. 100%".

Дефектні пікселі виглядають як чорні чи білі точки на екрані

Дефектні пікселі виглядають як чорні чи білі точки на екрані

reddit.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які "пастки" використовують інтернет-магазини, щоб підштовхнути відвідувачів до покупки за повну вартість або на менш вигідних умовах.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Максим Несміянов
Місце
Україна
Тег
інтернет-магазини
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
21
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Это так на Украине?)))) Общество прав потребителей куда смотрит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги