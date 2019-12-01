"Нічого не доведете і гроші не повернете": названі найбільш ризиковані зимові покупки

Українців застерегли від покупки телевізорів та інших девайсів з плазмовими або ЖК-дисплеями в холодну пору року.

"Взимку я би в жодному разі не рекомендував купувати плазми", – розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов в ефірі ObozTV.

Несміянов уточнив, що попередження стосується тих випадків, коли телевізори чи комп'ютерні монітори привозять з доставкою додому.

Покупець може зіткнутися з проблемою "битих пікселів" – у разі, якщо екран був бракованим або пошкодженим під час перевезення.

Візуально дефект непомітний, а перевірити роботу пристрою за присутності кур'єра зазвичай неможливо: згідно з правилами, після транспортування на холоді техніку не можна включати в мережу щонайменше 3 години.

"Коли плазму заносять, вам кажуть: три години не включайте, поки не вирівняється температура. І ви не можете перевірити. Візуально "битих пікселів" не видно. Включити не можна – ви порушуєте інструкцію з експлуатації. Але якщо плазма виявиться "битою", довести, що ви не винні – неможливо ", – пояснив Несміянов.

За його словами, взимку в Союз споживачів масово звертаються з такими скаргами.

"Не сперечаюся, може комусь і щастить. Хтось каже: ну, це ж рідкісний виняток. Рідкісний – не рідкісний, але ви можете попасти", – попередив активіст.

Як варіант він запропонував перевіряти роботу плазми в магазині і привозити її вже самостійно.

"Але її необхідно перевірити перед покупкою, – констатував Несміянов. – В іншому випадку я рекомендую утриматися від покупок плазми в холодну пору року. Ніколи ви нікому нічого не доведете і гроші не повернете. 100%".

Дефектні пікселі виглядають як чорні чи білі точки на екрані reddit.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які "пастки" використовують інтернет-магазини, щоб підштовхнути відвідувачів до покупки за повну вартість або на менш вигідних умовах.

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