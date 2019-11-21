Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Роберт Гантер Байден – отримував кошти від газодобувної фірми Burisma, які мали незаконне походження.
"У нас ситуація пов'язана з наступним: гроші, які зайшли на Burisma, мали незаконне походження. Цими двома компаніями керувала, користувалася, людина з оточення Тараса Козака (народний депутат, соратник Віктора Медведчука. – Ред.)", – повідомив український прокурор Костянтин Кулик у інтерв'ю "Апострофу".
"Так, ось, гроші, які зайшли на Burisma, мають незаконне походження, а далі, за нашими даними, були перераховані на рахунки чотирьох осіб, зокрема Гантера Байдена", – зазначив він.
За словами Кулика, прокуратура зобов'язана перевірити версію легалізації цих коштів.
Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена отримував гроші від Burisma, які мали незаконне походження
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони довкілля Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценко зателефонували "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Гантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джефрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі й заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Гантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
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