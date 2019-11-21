Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Роберт Гантер Байден – отримував кошти від газодобувної фірми Burisma, які мали незаконне походження.

"У нас ситуація пов'язана з наступним: гроші, які зайшли на Burisma, мали незаконне походження. Цими двома компаніями керувала, користувалася, людина з оточення Тараса Козака (народний депутат, соратник Віктора Медведчука. – Ред.)", – повідомив український прокурор Костянтин Кулик у інтерв'ю "Апострофу".

"Так, ось, гроші, які зайшли на Burisma, мають незаконне походження, а далі, за нашими даними, були перераховані на рахунки чотирьох осіб, зокрема Гантера Байдена", – зазначив він.

За словами Кулика, прокуратура зобов'язана перевірити версію легалізації цих коштів.

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена отримував гроші від Burisma, які мали незаконне походження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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