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21 листопада • оновлено в 10:34
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Незаконні гроші: з'явилися нові факти про роль Байдена у скандальній справі Burisma

1.1т
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Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Роберт Гантер Байден – отримував кошти від газодобувної фірми Burisma, які мали незаконне походження.

"У нас ситуація пов'язана з наступним: гроші, які зайшли на Burisma, мали незаконне походження. Цими двома компаніями керувала, користувалася, людина з оточення Тараса Козака (народний депутат, соратник Віктора Медведчука. – Ред.)", – повідомив український прокурор Костянтин Кулик у інтерв'ю "Апострофу".

"Так, ось, гроші, які зайшли на Burisma, мають незаконне походження, а далі, за нашими даними, були перераховані на рахунки чотирьох осіб, зокрема Гантера Байдена", – зазначив він.

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За словами Кулика, прокуратура зобов'язана перевірити версію легалізації цих коштів.

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена отримував гроші від Burisma, які мали незаконне походження

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена отримував гроші від Burisma, які мали незаконне походження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Особи
Джо Байден Костянтин Кулик
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
А ведь злые москали хиxлам про все это рассказывали еще в 2015 году.
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