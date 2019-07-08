NewsOne і 112 жорстко покарають за телеміст: СБУ закликала терміново скликати РНБО

Виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов звернувся до президента із закликом скликати термінове засідання РНБО і ввести санкції проти телеканалів NewsOne і 112 за телеміст із Росією.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Баканов також повідомив, що СБУ надіслала керівникам медіахолдингу "Новости" повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів із телеканалом "Россия-1" та іншими мовниками країни-агресора, які перебувають під санкціями.

"Вважаю абсолютно неприйнятним організацію телеканалом NewsOne "телемосту" із головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями", — заявив він.

Баканов заявив, що РНБО має ухвалити рішення про персональні спеціальні економічні та інші санкції проти юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" і "NewsOne" і ввести їх в дію відповідним указом президента України.

Телеміст із Росією

Він також звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з вимогою надіслати попередження NewsOne і "112 Україна" про те, що їх можуть оштрафувати за телеміст із Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Від президента України Володимира Зеленського зажадали відреагувати на анонсований телеміст.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал