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"Невдалий досвід": Росія визнала провал з переходом на єдину валюту з Білоруссю

1.1т Читати матеріал російською

Уряд Росії вважає, що при поглибленні економічної інтеграції з Білоруссю не варто переходити на єдину валюту за прикладом єврозони.

"Ми всі добре знаємо європейський досвід, і він у значній мірі невдалий", – повідомив міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін в інтерв'ю "Еху Москви".

За його словами, в Європейському Союзі загальна фінансова влада не має можливості в повній мірі впливати на бюджетну політику всіх країн і обмежується грошово-кредитним регулюванням.

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"З макроекономічної точки зору, коли з'являється єдина грошова валюта, єдина грошово-кредитна політика, але немає єдиної бюджетної політики, наприклад, деякі країни, особливо маленькі можуть з регулювання економічного циклу випадати і випадати дуже серйозно", – зазначив Орєшкін.

"Тобто коли в цілому Євросоюз, наприклад, вимагає посилення політики, відповідно, окремі країни можуть вимагати пом'якшення. Але так як ЄЦБ орієнтується на всю економіку в цілому, він починає посилювати, і ці країни потрапляють в дуже важку ситуацію. Ми це прекрасно бачили під час кризи", – резюмував він.

РФ вважає, що при поглибленні економічної інтеграції з Білоруссю не варто переходити на єдину валюту

РФ вважає, що при поглибленні економічної інтеграції з Білоруссю не варто переходити на єдину валюту

Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко також заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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Особа
Максим Орєшкін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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