"Нервується!" У різких заявах Коломойського побачили "сигнал" Зеленському

Підвищена активність бізнесмена Ігоря Коломойського в інформаційному просторі може бути ознакою того, що мультимільярдер "нервується".

"Зараз Коломойського стало більше в інформаційному полі. Мені здається, він нервується. Нервується, бо втрачає доступ до "першого тіла" (президента Володимира Зеленського. – Ред.)", – заявив у ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

За його словами, про це свідчать і останні призначення у Нацбанку, і поведінка групи "так чи інакше афілійованих із Коломойським депутатів", і навіть фото Коломойського з Офісу президента.

"Коломойському не потрібно підтверджувати фотографіями, що він туди (до ОП. – Ред.) вхожий. Тим не менш, він це робить із завидною регулярністю", – звернув увагу Тизенгаузен.

При цьому експерт вважає, що в різких заявах Коломойського на адресу міністра економіки Тимофія Милованова і міністра культури Володимира Бородянського немає нічого незвичайного.

"Коломойський так завжди розмовляє. Достатньо послухати будь-яку телефонну розмову, яка є у мережі. Він завжди ображає. Це "людина війни". Людина, яка постійно перебуває в агресивному стані", – зазначив він.

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Тизенгаузен наголосив, що на місці Володимира Зеленського він би спробував "відлаштуватися" від Коломойського якомога швидше.

"Коломойський – людина з неоднозначною репутацією. Зрозуміло, що у нас, але і Заході також. В усьому світі він відомий як сумнівний бізнесмен. Тому Зеленському треба "відлаштуватися", – пояснив він.

"А Коломойський – з огляду на те, що він "людина війни" – хоче своє взяти. І від Зеленського зокрема. І якщо йому не дають, він починає посилювати свою переговорну позицію. Казати, що це уряд "дебілів". Тим самим він дискредитує уряд і підсилює переговорну позицію із Зеленським", – припустив експерт.

Коломойський і Зеленський на зустрічі в Офісі президента 10 вересня 2019 року facebook.com/president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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