Курс біткоїна різко обвалився: експерти розповіли про майбутнє валюти

У падінні курсу біткоїна винні трейдери, які торгували з використанням кредитного плеча.

Про це заявив власник Galaxy Digital мільярдер Майк Новограц, передає Капітал.

"Це були не інституційні інвестори. Це злив позицій із кредитним плечем. Інституціонали недостатньо швидкі, щоб так різко продавати. Панічні продажі від людей, які купували на маржі", – заявив мільярдер.

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При цьому, за розрахунками аналітиків, близько третини всіх майнінгових потужностей Bitcoin (BTC) працюють у збиток. "Майнери, які працюють переважно на новому обладнанні, скоріше за все, у порядку. Але тим, у кого попередні покоління (ASIC), доводиться важко. Якщо ціни залишаться такими і далі, халвінг їх вб'є", – заявив представник Coinshares Кріс Бенедіксен.

У свою чергу процесинговий портал Simplex заявив, що протягом періоду падіння ціни першої криптовалюти роздрібні інвестори збільшили обсяг покупки більш ніж на 50%. "Ринковий спад не зумів ослабити ентузіазм щодо покупки криптовалюти. В реальності ми можемо спостерігати, що багато хто побачив в недавньому падінні можливість купити, а не ознаку того, що теза про інвестиції у криптовалюта спростована", – сказав директор компанії Німрод Лехаві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біткоїни у четвер, 19 березня, подорожчав, підкоривши наступний рівень у $ 5300. При цьому напередодні крипторинок торгувався також у позитивному тренді.

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