Нерухомості на 3 млрд: Навальний показав розкішне життя нового прем'єра Росії

Глава уряду Росії Михайло Мішустін володіє нерухомістю вартістю близько 3 млрд рублів (1,2 млрд гривень).

Зокрема, сім'я російського політика має шість будинків (2745 м2) на 2,6 гектара землі на Рубльовці. Про це повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний на YouTube.

За його словами, вартість елітного маєтку оцінюється в 1,5 млрд рублів (0,6 млрд гривень).

Крім того, у володінні сім'ї Мішустіна є:

Будинок сестри в "Агалоров Естейт" – 400 млн рублів (158 млн гривень).

Квартира сестри у "Найтсбридж парк" – 200 млн рублів (79 млн гривень).

Ділянка на Новій Ризі – 30 млн рублів (11,9 млн гривень).

Будівля на Тверському бульварі 1/4 – 250 млн рублів (99 млн гривень).

Квартири дітей на Фрунзе – 400 млн рублів (158 млн гривень).

Квартира дітей на Трьохгірному Валу – 40 млн рублів (15,8 млн гривень).

"Разом 2 мільярди 820 мільйонів рублів. Там є ще й "старі" квартири, і гаражі, і щось ще по дрібниці, тому сміливо округляем до 3 мільярдів. У сім'ї чиновника, який провів 22 роки на держслужбі, тільки нерухомого майна на 3 мільярди рублів", – резюмував Навальний.

При цьому Мішустін подав декларацію, у якій він вказав, що не має ні квадратного метра власності.

Глава уряду Росії Михайло Мішустін володіє нерухомістю вартістю близько 3 млрд рублів (1,2 млрд гривень) Олексій Навальний на YouTube

Глава уряду Росії Михайло Мішустін володіє нерухомістю вартістю близько 3 млрд рублів (1,2 млрд гривень) Олексій Навальний на YouTube

Глава уряду Росії Михайло Мішустін володіє нерухомістю вартістю близько 3 млрд рублів (1,2 млрд гривень) Олексій Навальний на YouTube

Володимир Путін і Михайло Мішустін ТАСС

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