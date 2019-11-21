"Необхідний мінімум!" Зарплати нардепам запропонували підняти до $5000

Депутатам Верховної Ради України потрібно підняти зарплати до рівня $5000 на місяць.
Таку думку висловив в ефірі ObozTV аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. За його словами, сума в $5000 (близько 120 000 гривен) – "необхідний мінімум", який дозволить народним обранцям "не шукати зайвих грошей на стороні".
"Мені здається, $5000 для депутата – це був би хороший необхідний мінімум. Щоб він уже не думав, де йому взяти зайві гроші. Звичайно, в парламенті будуть люди, які 5 тисяч візьмуть, а потім будуть готові брати і більше. Від цього нікуди не дінешся. Але я виходжу з ідеї, що ми все ж таки маємо справу з чесними людьми", – пояснив Рибачок.
На думку аналітика, бюджет України цілком зможе потягнути такі витрати.
"Бюджет України – 1 трильйон гривень. Це досить багато. Якщо ми говоримо про 400 людей, які отримуватимуть зарплату (в $5000. – Ред.), то в розрізі всього бюджету це не такі вже великі видатки. Але ми хоча би зробимо якісь реальні кроки, щоб зменшити залежність депутатів від великих фінансово-промислових груп, які є в парламенті", – зазначив він.
"Як може депутат з зарплатою, наприклад, в 20 000 гривень, уникати спокуси взяти гроші? Коли до нього приходять і пропонують, скажімо, $10 000 тільки за одне голосування?" – поцікавився Рибачок.
Зараз нардепи в середньому отримують $1500-2000
rada.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
В середньому зарплата нардепа в Україні – близько 35-40 000 гривень. Раніше була опублікована платіжна відомість з зарплатами народних депутатів за жовтень 2019 року. Найбільше отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук – 54 125 грн. Найменше – депутат з фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко (19 986 грн).
При цьому журналісти видання "Страна" заявили, що деякі депутати від "Слуги народу" отримали зарплати "в конвертах" на загальну суму в $1,6 млн.
Середня зарплата в Україні у вересні 2019 року становила 10 687 гривень, а мінімальна – 4 173 грн (і в бюджеті на 2020 рік закладено підвищення мінімалки "аж" на 500 грн – до 4 723 грн).
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно заявив, що зарплата в 40 000 гривень для депутата "замала", і з часом це треба буде змінювати. Він наголосив, що мотивація для професійної та ефективної роботи – це, серед іншого, і нормальна зарплата.
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