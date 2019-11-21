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21 листопада • оновлено в 19:41
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"Необхідний мінімум!" Зарплати нардепам запропонували підняти до $5000

3.2т
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Депутатам Верховної Ради України потрібно підняти зарплати до рівня $5000 на місяць.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. За його словами, сума в $5000 (близько 120 000 гривен) – "необхідний мінімум", який дозволить народним обранцям "не шукати зайвих грошей на стороні".

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"Мені здається, $5000 для депутата – це був би хороший необхідний мінімум. Щоб він уже не думав, де йому взяти зайві гроші. Звичайно, в парламенті будуть люди, які 5 тисяч візьмуть, а потім будуть готові брати і більше. Від цього нікуди не дінешся. Але я виходжу з ідеї, що ми все ж таки маємо справу з чесними людьми", – пояснив Рибачок.

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На думку аналітика, бюджет України цілком зможе потягнути такі витрати.

"Бюджет України – 1 трильйон гривень. Це досить багато. Якщо ми говоримо про 400 людей, які отримуватимуть зарплату (в $5000. – Ред.), то в розрізі всього бюджету це не такі вже великі видатки. Але ми хоча би зробимо якісь реальні кроки, щоб зменшити залежність депутатів від великих фінансово-промислових груп, які є в парламенті", – зазначив він.

"Як може депутат з зарплатою, наприклад, в 20 000 гривень, уникати спокуси взяти гроші? Коли до нього приходять і пропонують, скажімо, $10 000 тільки за одне голосування?" – поцікавився Рибачок.

Зараз нардепи в середньому отримують $1500-2000

Зараз нардепи в середньому отримують $1500-2000

rada.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Зарплати в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Денис Рибачок
Місце
Україна
Теги
зарплата Верховна Рада України депутат робота
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Петров Александр
Петров Александр
Десять тысяч в месяц просим, ну, а воровать не бросим. Ха-ха
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коршун федот
коршун федот
А не НАРДЕПАМ????
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Керується ідеєю, "що має справу із чесними людьми", а чому не із марсіанами? Цікаво де цей "авторитет" був останнім часом? Складається враження - у глибокій комі, тіло привезли до студії, привели до тями і віно одразу почало про ідеі.
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