"Необхідний мінімум!" Зарплати нардепам запропонували підняти до $5000

Депутатам Верховної Ради України потрібно підняти зарплати до рівня $5000 на місяць.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. За його словами, сума в $5000 (близько 120 000 гривен) – "необхідний мінімум", який дозволить народним обранцям "не шукати зайвих грошей на стороні".

"Мені здається, $5000 для депутата – це був би хороший необхідний мінімум. Щоб він уже не думав, де йому взяти зайві гроші. Звичайно, в парламенті будуть люди, які 5 тисяч візьмуть, а потім будуть готові брати і більше. Від цього нікуди не дінешся. Але я виходжу з ідеї, що ми все ж таки маємо справу з чесними людьми", – пояснив Рибачок.

На думку аналітика, бюджет України цілком зможе потягнути такі витрати.

"Бюджет України – 1 трильйон гривень. Це досить багато. Якщо ми говоримо про 400 людей, які отримуватимуть зарплату (в $5000. – Ред.), то в розрізі всього бюджету це не такі вже великі видатки. Але ми хоча би зробимо якісь реальні кроки, щоб зменшити залежність депутатів від великих фінансово-промислових груп, які є в парламенті", – зазначив він.

"Як може депутат з зарплатою, наприклад, в 20 000 гривень, уникати спокуси взяти гроші? Коли до нього приходять і пропонують, скажімо, $10 000 тільки за одне голосування?" – поцікавився Рибачок.

Зараз нардепи в середньому отримують $1500-2000 rada.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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