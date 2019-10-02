"Немає підстав": Росія натиснула на союзника України через газопровід Путіна

Міністерство енергетики Російської Федерації очікує реалізації "Північного потоку-2" за маршрутом, на який була подана заявка, незважаючи на затримку з видачею Данією дозволу.
Наразі проєкт газопроводу реалізується, а також очікується видача Данією дозволу, повідомляє RT.
"Зрозуміло, що є й інші різні варіанти в разі відсутності такого дозволу, просто цей проєкт буде трохи дорожчий і трохи довше за часом реалізований", – заявив міністр енергетики Олександр Новак.
За його словами, російська сторона розраховує, що проєкт буде реалізований у тому маршруті, щодо якого було подано заявку.
Новак зазначив, що Москва не бачить у даній ситуації підстав для того, щоб не видати такий дозвіл.
Міністерство енергетики Російської Федерації очікує реалізації "Північного потоку-2" за маршрутом, на який була подана заявка
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.
Росія будує газопроводи в обхід України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
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