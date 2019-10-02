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2 жовтня • оновлено в 13:59
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"Немає підстав": Росія натиснула на союзника України через газопровід Путіна

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Міністерство енергетики Російської Федерації очікує реалізації "Північного потоку-2" за маршрутом, на який була подана заявка, незважаючи на затримку з видачею Данією дозволу.

Наразі проєкт газопроводу реалізується, а також очікується видача Данією дозволу, повідомляє RT.

"Зрозуміло, що є й інші різні варіанти в разі відсутності такого дозволу, просто цей проєкт буде трохи дорожчий і трохи довше за часом реалізований", – заявив міністр енергетики Олександр Новак.

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За його словами, російська сторона розраховує, що проєкт буде реалізований у тому маршруті, щодо якого було подано заявку.

Новак зазначив, що Москва не бачить у даній ситуації підстав для того, щоб не видати такий дозвіл.

Міністерство енергетики Російської Федерації очікує реалізації "Північного потоку-2" за маршрутом, на який була подана заявка

Міністерство енергетики Російської Федерації очікує реалізації "Північного потоку-2" за маршрутом, на який була подана заявка

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

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Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 Новини Росії
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Хорошие союзники, на которых можно надавить. С такими союзниками и врагов не надо. Но Украине, видимо, лишь бы кому преклоняться...
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руденко евгений
руденко евгений
кто на кого надавил? в каком месте?
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Мир Миру
Мир Миру
Україні немає ніякого економічного сенсу підтримувати в робочому стані порожню ГТС.
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