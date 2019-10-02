"Немає підстав": Росія натиснула на союзника України через газопровід Путіна

Міністерство енергетики Російської Федерації очікує реалізації "Північного потоку-2" за маршрутом, на який була подана заявка, незважаючи на затримку з видачею Данією дозволу.

Наразі проєкт газопроводу реалізується, а також очікується видача Данією дозволу, повідомляє RT.

"Зрозуміло, що є й інші різні варіанти в разі відсутності такого дозволу, просто цей проєкт буде трохи дорожчий і трохи довше за часом реалізований", – заявив міністр енергетики Олександр Новак.

За його словами, російська сторона розраховує, що проєкт буде реалізований у тому маршруті, щодо якого було подано заявку.

Новак зазначив, що Москва не бачить у даній ситуації підстав для того, щоб не видати такий дозвіл.

Міністерство енергетики Російської Федерації очікує реалізації "Північного потоку-2" за маршрутом, на який була подана заявка

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.

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