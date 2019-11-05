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5 листопада • оновлено в 05:22
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"Немає навіть хліба": в "ДНР" забили на сполох через проблеми з дитячими лікарнями

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В окупованому Докучаєвську Донецької області виникли серйозні проблеми з фінансуванням дитячих лікарень.

"У місті в лікарні годують одними кашами на воді немає навіть хліба", – пише місцевий житель Олександр Каширін у співтоваристві міста в соціальній мережі "Вконтакте".

"У кого є можливість – давайте допоможемо хоча б дитячому відділенню, хто чим зможе", – додав він.

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"Апогей процвітання молодої республіки", – прокоментував ситуацію блогер Денис Казанський у Twitter.

В окупованому Докучаєвську Донецької області виникли серйозні проблеми з фінансуванням дитячих лікарень

В окупованому Докучаєвську Донецької області виникли серйозні проблеми з фінансуванням дитячих лікарень

Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої "Донецької народної республіки" ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали, металобрухт, частини залізничних локомотивів.

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Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Верх цинизма - злорадствовать над несчастным населением оккупированных территорий. Поддерживать надо своих братьев, господа хихлы. Например, соберите гумконвой, начните платить пенсии. Того гляди народ востока вас полюбит, а не хотите, так смиритесь с утратой и пожелайте им светлый путь в Россию и не мешайте этому воссоединению.
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