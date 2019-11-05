"Немає навіть хліба": в "ДНР" забили на сполох через проблеми з дитячими лікарнями

В окупованому Докучаєвську Донецької області виникли серйозні проблеми з фінансуванням дитячих лікарень.

"У місті в лікарні годують одними кашами на воді немає навіть хліба", – пише місцевий житель Олександр Каширін у співтоваристві міста в соціальній мережі "Вконтакте".

"У кого є можливість – давайте допоможемо хоча б дитячому відділенню, хто чим зможе", – додав він.

"Апогей процвітання молодої республіки", – прокоментував ситуацію блогер Денис Казанський у Twitter.

В окупованому Докучаєвську Донецької області виникли серйозні проблеми з фінансуванням дитячих лікарень Кореспондент

Апогей процвітання молодої республіки pic.twitter.com/zrZQN7YDGc - Денис Казанський (@den_kazansky) 3 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої "Донецької народної республіки" ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали, металобрухт, частини залізничних локомотивів.

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