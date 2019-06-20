"Ми не сварилися": Путін розповів, скільки Росія втратила від санкцій

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи введення санкцій країнами ЄС і США проти Кремля, заявив, що у нього "немає бажання сваритися".

"Ми ні з ким на Заході не сварилися, і бажання сваритися у нас немає", — повідомив російський лідер під час прямої лінії у четвер, 20 червня.

За його словами, за всі роки санкцій і рестрикцій Росія недоотримала близько 50 млрд доларів.

"Євросоюз втратив 240 млрд доларів, США — 17 млрд доларів (у нас із ними невеликий торговельний обіг), Японія — 27 млрд доларів", — заявив Путін.

Водночас глава Кремля зазначив, що від санкцій були і позитивні ефекти для Росії. Зокрема на програми імпортозаміщення виділили 667 мільярдів рублів (10,5 млрд доларів).

"Це змусило нас розвивати ті напрямки, в яких у нас навіть не було компетенції", — додав Путін.

За його словами, йдеться про транспортне машинобудування, енергетичне машинобудування та сільське господарство.

Путін прокоментував введення санкцій країнами ЄС і США НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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