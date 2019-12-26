Нелегальні АЗС в Україні закриють: Гончарук зробив радикальну заяву і назвав крайню дату

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що всі автозаправні станції в Україні будуть працювати за ліцензіями або будуть закриті.

Про результати роботи він написав у своєму Telegram-каналі. Так, глава уряду розповів, що дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему.

"Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим оборотом пального", – написав він.

Новини Після зустрічі із президентом Зеленським АЗС знизили ціни

Гончарук зробив радикальне попередження АЗС РБК-Україна

Прем'єр також відзвітував про успіхи: "Зараз уже демонтовано 46 незаконних АЗС. Розпочато 18 кримінальних проваджень. 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій!"

"На початку тижня представники АЗС обговорювали з президентом Володимиром Зеленським питання зниження цін на пальне через зміцнення курсу гривні. Йдеться про зниження реальної ціни, а не про "акційні" пропозиції в мережевих програмах лояльності", – додав прем'єр.

Гончарук також нагадав, що уряд бореться з нелегальним гральним бізнесом.

"За один день ми закрили понад 5300 нелегальних гральних залів по всій Україні. Однак, якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу – прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію 5", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав АЗС знизити реальні ціни на бензин.

Експерт на паливному ринку Сергій Куюн заявив, що план президента Володимира Зеленського про "зачистку" АЗС від нелегалів – це гарний сигнал усьому "білому" бізнесу.

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