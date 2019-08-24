"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна

У Росії населення обурюється через те, що Россільгоспнагляд знищує санкційні продукти заради виконання указу президента Володимира Путіна.

Зокрема ситуацію обговорили в соцмережі Twitter. Один з користувачів вказав на той факт, що продукти знищують в той час, як багатьом росіянам не вистачає грошей на якісну їжу.

"Россільгоспнагляд спалив два центнери нормальних фінських продуктів без масла пальми: сири, ковбаси, йогурти. (Росстат: 47,4% російських сімей не можуть вільно купувати їжу і одяг, і, одночасно платити комунальні послуги)", – сказано в повідомленні.

Россільгоспнагляд спалив два центнери нормальних фінських продуктів без масла пальми: сири, ковбаси, йогурти.

(Росстат: 47,4% російських сімей не можуть вільно купувати їжу і одяг, і, одночасно платити комунальні послуги) pic.twitter.com/TMeheT6l4w - розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) August 23, 2019

Користувачі гнівно відреагували на ситуацію: "Знизу сміття накидали, зверху про людське око поклали", "Нехай ці сім'ї вийдуть і візьмуть за яйця Путіна. Їм норм, мабуть", "Вата нехай жере вату", "Блокадники, кріпіться", "Дебілізм, дивитися на таке неможливо", "Ага. Виродки. Нормальний сир купуєш раз на місяць як якийсь делікатес. А ці скоти продукти знищують", "Боротьба із зайвою вагою серед населення по-російськи!", "Але ця країна закупила 500 тис. тонн пальмової олії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Введення продембарго стало відповіддю російського уряду на санкції західних країн, введені через анексію Криму та окупацію Донбасу.

Під заборону потрапили багато видів продуктів харчування з Євросоюзу, США, Австралії, Канади та інших країн. Президент РФ Володимир Путін в 2016 році розпорядився про знищення таких товарів при перетині російського кордону. Його указ сприйняли буквально - у багатьох областях продукти буквально тиснули трактори.

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