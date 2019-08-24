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"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна

12.5т Читати матеріал російською

У Росії населення обурюється через те, що Россільгоспнагляд знищує санкційні продукти заради виконання указу президента Володимира Путіна.

Зокрема ситуацію обговорили в соцмережі Twitter. Один з користувачів вказав на той факт, що продукти знищують в той час, як багатьом росіянам не вистачає грошей на якісну їжу.

"Россільгоспнагляд спалив два центнери нормальних фінських продуктів без масла пальми: сири, ковбаси, йогурти. (Росстат: 47,4% російських сімей не можуть вільно купувати їжу і одяг, і, одночасно платити комунальні послуги)", – сказано в повідомленні.

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Користувачі гнівно відреагували на ситуацію: "Знизу сміття накидали, зверху про людське око поклали", "Нехай ці сім'ї вийдуть і візьмуть за яйця Путіна. Їм норм, мабуть", "Вата нехай жере вату", "Блокадники, кріпіться", "Дебілізм, дивитися на таке неможливо", "Ага. Виродки. Нормальний сир купуєш раз на місяць як якийсь делікатес. А ці скоти продукти знищують", "Боротьба із зайвою вагою серед населення по-російськи!", "Але ця країна закупила 500 тис. тонн пальмової олії".

"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна
"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна
"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна
"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна
"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна
"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна
"Нехай жере в*ту": мережа в гніві через новий указ Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії санкции продукти
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Павлопольский Михаил
Павлопольский Михаил
Идиоты. Отдали бы бедным семьям и в детские дома бесплатно. Сами обжираются, а нищие люди, каких в России миллионы смотрят как продукты давят
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Южный Гарик
Южный Гарик
Судя по никам, недовольство выражали исключительно истиные"россияне"....
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Южный Гарик
Южный Гарик
Schaidenko Leonid, там из каждого акка чуб жовто синий торчит, голодные кокляди не могут простить Путину, что он давит продукты неизвестного происхождееия
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Ну да. Там вся окрестная шобла.
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Махов Макс
Махов Макс
Открою тайну Кац*пам! Если сосиску Сратовскава мясокомбината зарыть в землю, то через время вырастет пальмовое дерево. Бгггггаааа
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