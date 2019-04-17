"Недоливають": у Криму поскаржилися на проблеми з їжею

В окупованому Криму в торгових комплексах продають продукти з "недовагою".

"Купив у "Ашані" кефір Агрокомплекс, нічого не підозрюючи. А вдома тільки зібрався відкрити, а дивлюся – там у пляшці не вистачає грамів 150", – пише російський журналіст Ілля Ізотов у Facebook.

За його словами, герметичність кришки не порушена, тобто кефір недолили на заводі.

"Тепер ще треба в магазині стежити: мало того, що упаковка не літр, а 900 грамів, так ще недоливають", – наголосив Ізотов.

На відповідну новину відреагували й українські користувачі.

"Їсти потрібно менше, Іллюшо! Редактор філії у Сімферополі у "Російській газеті" з Озерська, Челябінської області", – підсумувала блогер RoksolanaToday&Крим.

Їсти потрібно менше, Іллюша!

Редактор філії в Сімферополі в Російська газета

З Озерськ, Челябінська обл. pic.twitter.com/Z0GHyBHk0m - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 15 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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