Більше, ніж транш МВФ: недобір по податкам в бюджетперевищує 80 млрд

Загальна сума заборгованості українських підприємств по податках становить понад 80 млрд грн.

Зокрема, заборгованість перед державним бюджетом становить 71,3 млрд грн., місцеві бюджети недоотримали близько 10,1 млрд грн. Про це повідомляє Український бізнес ресурс.

При цьому, ще рік тому, в травні 2017 року, загальний податковий борг становив 62,8 млрд грн. З них борг перед державним бюджетом становив 55,3 млрд грн., перед місцевими бюджетами - 7,5 млрд грн.

Податковий борг підприємств Opendatabot

Найбільше податкових боржників - у столичному регіоні. Недобір податків по Київській області вже перевищив 36 млрд грн. і становить 49%від сукупного податкового боргу по країні.

Opendatabot

"Якби підприємства виплатили всі податкові борги, то Україна могла б обійтися без декількох траншів МВФ", - вважають аналітики Opendatabot.

Так, сто найбільших податкових боржників недоплатили до державного та місцевих бюджетів 50,8 млрд грн., що перевищує показники 2017 року на 10 млрд грн. Найбільший обсяг боргів мають державні компанії енергетичного сектора - 26,2 млрд грн. Багаторічний лідер - "Укрнафта", яка заборгувала державі 15 млрд грн.

Opendatabot

Наступна група податкових боржників серед держкомпаній - підприємства вугільної промисловості. Їх борг становить 7,4 млрд грн. Зокрема, серед сотні найбільших боржників - 20 державних підприємств енергетичної галузі.

Opendatabot

Серед топ-боржників 11 підприємств знаходяться на стадії ліквідації, їх заборгованість по податках складає 5,3 млрд грн. Більшість цих компаній - це збанкрутілі банки, які зараз є в управлінні Фонду гарантування вкладів. Їх борг перед бюджетом близько 2,5 млрд грн.

"Наступна категорія - компанії, які використовувалися у схемах ухилення від сплати податків. Нікому невідомі компанії зазвичай записані на жителів Донецької і Луганської областей. Це податкові ями для оптимізації податкових зобов'язань та учасники конвертаційних центрів для переведення в готівку грошей. Сукупний податковий борг цих підприємств на травень 2018 року склав 2,9 млрд грн ", - повідомили в Opendatabot.